Płock: Msza św. za zmarłych „ludzi ekumenii”

eg, Płock, 2017-01-21

Byli ludźmi błogosławionymi, ubogimi duchem, pełnymi miłosierdzia - mówił ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski 20 stycznia, podczas Mszy św. wieczornej w kościele św. Jana Chrzciciela, o zmarłych ekumenistach. Odbyła się ona w ramach płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, pod przewodnictwem ks. prof. Wojciecha Góralskiego.

Ks. Ireneusz Mroczkowski przypomniał, że zgodnie z wieloletnią tradycją, trzeci dzień płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poświęcony jest zmarłym „ludziom ekumenii”, czyli zmarłym członkom Kościołów chrześcijańskich. Msze te przed laty zainicjował ks. prof. Henryk Seweryniak, który przez wiele lat był odpowiedzialny w diecezji płockiej za ekumenizm.

„Płock jest prawdopodobnie jedynym miastem w Polsce, w którym w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się Msza św. za zmarłych `ludzi ekumenii`. Czynili oni to, co zawarte jest w dzisiejszych czytaniach: od nawrócenia św. Pawła do błogosławieństw Jezusa Chrsytusa” - zaznaczył kaznodzieja.

Podkreślił też, że „takim nawróceniem, przejrzeniem” Kościoła, był Sobór Watykański II, wstrząs podobny do tego, jaki przeżył św. Paweł pod Damaszkiem. Wtedy Kościół zrozumiał, że powinien iść drogą ekumenizmu.

Ks. Mroczkowski wymienił kilku nieżyjących już ekumenistów, związanych z Płockiem. W tym gronie znalazł się ks. Wacław Jezusek, rektor płockiego seminarium duchownego, który przed wojną był naocznym świadkiem napiętych relacji między mariawitami i katolikami. Jednak gdy Sobór zalecił ekumenizm – stał się ekumenistą.

Wspomniał też postać biskupa mariawickiego Tymoteusza Kowalskiego, który wspólnie z biskupem płockim Zygmuntem Kamińskim zainicjował pracę Komisji ds. dialogu ekumenicznego między oboma Kościołami. Także bp. Romana Nowaka, który jako pierwszy biskup mariawicki wszedł do bazyliki katedralnej i w niej przemawiał.

Poza tym – Konrada Pawła Rudnickiego, wybitnego astronoma, wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego, nawróconego na mariawityzm, który przez 13 lat pracował we wspomnianej Komisji i był jej „dobrym duchem, człowiekiem dialogu i błogosławieństw”.

W gronie „ludzi ekumenii” znalazły się także siostry mariawickie, słynne w Płocku z wykonywanych haftów oraz prowadzonej piekarni. Poza tym – Adam Sijka, starosta parafii prawosławnej w Płocku, „prisłużnik” płockiej cerkwi, zmarły w 2016 r., wierny uczestnik spotkań ekumenicznych, a także honorowy dawca krwi, co czynił przez 46 lat. Także – ks. inf. Saturnin Wierzbicki, związany z płockim seminarium, uczestnik nabożeństw ekumenicznych w kościele św. Jana Chrzciciela.

„To byli ludzie błogosławieni, ubodzy duchem, czasem nierozumiani, ale pełni miłosierdzia. Wspominanie ich 'przynagla nas', żeby kontynuować ich dzieło, a tak naprawdę dzieło Soboru Watykańskiego II i Jezusa Chrystusa” – konkludował płocki teolog.

Msza św. za zmarłych „ludzi ekumenii” jest stałym punktem programu płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

