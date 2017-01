Płock: Eucharystia o zjednoczenie chrześcijan

eg, Płock, 2017-01-22

W naszym dążeniu do jedności mamy najpierw uwierzyć w jedność, o którą modlił się Jezus, a następnie uzasadniać ją w codziennym życiu – mówił 22 stycznia w płockiej bazylice katedralnej ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, diecezjalny referent ds. duszpasterstwa ekumenicznego. W Eucharystii o zjednoczenie chrześcijan uczestniczyli wierni miasta Płocka.

Eucharystia o zjednoczenie chrześcijan była kolejnym punktem programu płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, diecezjalny referent ds. duszpasterstwa ekumenicznego, redaktor odpowiedzialny „Gościa Płockiego”.

„Żeby modlić się o jedność, trzeba najpierw wierzyć w sens jedności, uwierzyć modlitwie Jezusowej `aby wszyscy byli jedno`. Tymczasem wydaje się, jakby we współczesnym świecie, wiary u niektórych było mniej” – mówił ks. Piętka.



Przypomniał, że w niedzielnej Ewangelii do Pana Jezusa przychodzi Nikodem. Słyszy od Mistrza słowa „niemożliwe”, że „trzeba nam się powtórnie narodzić”. Pan nie zraził się bezradnością Nikodema, który wątpił, jak to może się stać.



„Jezusa nie zrażają nasze podziały i słabości. On nie odstępuje od swych rozproszonych owiec. Słuchajmy w takim duchu tej Ewangelii, i wyznajmy: Panie Jezu, wierzymy, że Ty wciąż prosisz Ojca - `Aby byli jedno`. Wierzymy, że jest to Twoja, a nie nasza jedność. Twoje wielkie pragnienie” – podkreślił duszpasterz.



Dodał, że trzeba bronić tej jedności i uzasadniać ją zrozumieniem, życzliwością, przebaczeniem, najpierw w życiu rodzinnym, a potem w życiu społecznym, politycznym, narodowym.



„Cóż to za sztuka budować mury, kiedy o wiele bardziej potrzeba nam mostów? Wielu ludzi zbiera dowody niewierności, grzechu, zdrady, a my mamy się modlić o jedność. Takie jest nasze pierwsze, ekumeniczne zadanie i krok – modlitwa, aby coś się zmieniło w naszym sercu i głowie” – zaakcentował duchowny.

Zwrócił się też do Boga, aby ten bronił ludzi przed duchem zamętu, podziałów, które tworzą się przez ludzką głupotę, łatwowierność, które są usprawiedliwianiem czyichś błędów i grzechów oraz brakiem pokory.

Eucharystię o zjednoczenie chrześcijan w katedrze transmitowało Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

W poniedziałek 23 stycznia w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Płocku wykład o historii płockich ewangelików na Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej wygłosi historyk dr Krzysztof Kłodawski. Spotkanie zaplanowano w Wyższym Seminarium Duchownym.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/