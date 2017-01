Bp Milewski do babć i dziadków: jesteście „duchowym 500+”

eg, Płock, 2017-01-24

Można Was nazwać „pogotowiem opiekuńczym” albo swoistym „duchowym 500+” - mówił bp Mirosław Milewski 23 stycznia podczas płockiego świętowania Dnia Babci i Dnia Dziadka. Uroczystość w parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku zorganizowały Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej i Wydział ds. Rodzin w Kurii Diecezjalnej.

Mszy św. koncelebrowanej z udziałem babć i dziadków 23 stycznia wieczorem przewodniczył bp Mirosław Milewski. „Chcemy podkreślić, jak wielką rolę odgrywacie nie tylko społeczeństwie, w naszych rodzinach, ale też w Kościele” - zwrócił się do seniorów biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Przytoczył słowa papieża Franciszka ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, gdy ten przypomniał młodym o roli dziadków, o tym, że to oni „zachowywali i przekazywali wiarę”. „Jeśli chcesz być nadzieją przyszłości, musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci. Pytajcie ich, bo oni są mądrością narodu” - mówił papież 31 lipca ub.r.

Biskup zaznaczył, że babcie i dziadkowie są pokoleniem, które opowiada o historii, powstaniach, i trudach budowy wolności. Te opowieści oraz przykład i trudy życia kształtują młodych.

„Niejeden z nas jest tym, kim jest, dzięki pomocy dziadków, dzięki cichej i ukrytej modlitwie babć w intencji napisania dobrze sprawdzianu czy zdania egzaminu albo o znalezienie dobrego męża czy żony. I za tę Waszą niezastąpioną, a często niewidoczną obecność dzisiaj dziękujemy” – podkreślił hierarcha.

Dodał, że seniorzy nie są „ciężarem ani dla społeczeństwa, ani dla Kościoła”. Jak długo będzie pielęgnowana ta prawda – „tak długo przetrwa nasza cywilizacja”. Każdy z nich jest ogniwem wspaniałej historii, dziedzictwa wiary i kultury.

„To wielu z nas babcia nauczyła pacierza, a dziadek pokazał groby powstańców czy żołnierzy. Bo to przecież babcia zna daty urodzin i imienin wszystkich swoich dzieci i wnuków, a dziadek ma zawsze cierpliwość, żeby nauczyć jeździć na rowerze. Bo to babcia i dziadek opiekują się wnukami, których rodzice muszą wiele godzin pracować dla ich utrzymania i godnego życia” – powiedział bp Milewski.

Podkreślił, że babcie i dziadków można nazwać „pogotowiem opiekuńczym” albo swoistym „duchowym 500+”, bo pomagają w każdej sytuacji: radości i smutku, kryzysu finansowego, trudności w rodzinie czy problemach z praktykowaniem wiary.

Po Komunii św. ks. dr Wojciech Kućko, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, podziękował za obecność wszystkim zebranym i zachęcił do większej pobożności ku czci świętych Joachima i Anny, rodziców Maryi. W krótkiej katechezie opowiedział o życiu świętych, których zobrazował Giotto w Kaplicy Scrovegnich w Padwie. W „Litanii do św. Anny” wszyscy oddali Bożej opiece żyjących i zmarłych dziadków.

Na zakończenie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku wypowiedziały słowa życzeń dla babć i dziadków. Wszyscy obecni otrzymali obrazki z wizerunkiem świętych Joachima i Anny wraz z modlitwą papieża Benedykta XVI w intencji dziadków i zostali zaproszeni do udziału w kolejnym spotkaniu, za rok. Uroczystość uświetnił śpiew chóru parafialnego.

W płockim świętowaniu Dnia Babci i Dnia Dziadka wzięło udział kilkaset osób. Zostało ono zorganizowane po raz pierwszy w takiej formie przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej oraz Wydział ds. Rodzin Kurii Płockiej, we współpracy z parafią pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/