Płock: chrześcijanie modlili się o jedność w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

eg, Płock, 2017-01-24

Służba pojednania, to służba Jezusowego Miłosierdzia – głosił 24 stycznia wieczorem ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Wierni różnych wyznań modlili się w nim o zjednoczenie chrześcijan w kolejnym dniu tygodnia ekumenicznego.

W homilii ks. Piotr Grzywaczewski przypomniał obecnym, że wspólna modlitwa o jedność chrześcijan odbywa się w kaplicy klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie św. siostra Faustyna Kowalska rozmawiała i widziała Jezusa Miłosiernego. Przekazała światu Jego orędzie o miłosiernej miłości, które to ma być ostatnią deską ratunku dla współczesnego, często zagubionego w grzechach świata. W 1931 roku sam Jezus prosił w tym miejscu o namalowanie najsłynniejszej ikony na świecie - obrazu „Jezu ufam Tobie”.

„Miłość Chrystusa przynagla nas, aby podjąć w życiu `dzieło pojednania`, którego dokonał Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie. Gdziekolwiek jesteśmy jako chrześcijanie, gdziekolwiek są ci, którzy utożsamiają się z Jezusem, którzy na chrzcie złączyli z Nim na trwałe swe życie i otrzymali dar Jego Ducha, tam jest szansa na to, aby głosić Dobrą Nowinę o pojednaniu z Ojcem, o usprawiedliwieniu i zbawieniu przez Jezusa i w Jezusie” – zaakcentował ks. Grzywaczewski.

Dodał, że obecnie Bóg przez ludzi chce realizować swoje „dzieło pojednania”. Chrześcijańska tożsamość, to „jednać z Bogiem, głosić pojednanie, służyć pojednaniu, a czyniąc to - trwać w jedności, komunii Jego uczniów”. Nie jest to jednak łatwe „w całym kolorycie i różnorodności podziałów, które nastąpiły między uczniami Jezusa”. Ważne jest jednak ciągłe, regularne powracanie do „Jezusowego testamentu jedności”.

„Jeśli będą w nas myśli i pragnienia Jezusa, Jego uczucia i miłość, Boży Duch podpowie, jakie konkretne inicjatywy podejmować, aby przywracać wewnętrzną i zewnętrzną jedność naszych wspólnot i Kościołów. Kiedy będziemy bardziej zjednoczeni z Jezusem w osobistym wymiarze na pewno będzie w nas większe pragnienie modlitwy o jedność wspólnoty Jego uczniów” - stwierdził homileta.

Zaznaczył też, że ludzkie, braterskie więzi, przyjaźnie ekumeniczne, są w Płocku praktykowane od lat. Opierają się na wzajemnej życzliwości i dobroci, gościnności i otwartości, wspólnej modlitwie i poznawaniu się, a nawet wspólnej pracy czy działaniach charytatywnych.

„Służba pojednania, to służba Miłosierdzia - Jezusowego Miłosierdzia. A przesłanie tego miejsca podpowiada nam klucz do działania, do tej służby, do podjęcia z całą gorliwością misji, do której zaprosił nas Bóg. Mamy szerzyć Jego Miłosierdzie – pojednanie w Nim: modlitwą, słowem i czynem, gdziekolwiek żyjemy, kimkolwiek jesteśmy - i czynić to razem” – podkreślił duchowny.

W Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w kolejnym dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan modlili się wspólnie członkowie płockich Kościołów chrześcijańskich: katolickiego, prawosławnego, mariawickiego i ewangelickiego.

Gospodarz tego miejsca ks. rektor Andrzej Pieńdyk wyraził radość z faktu, że sanktuarium znalazło się na płockiej „drodze ekumenicznej” i że uczestnicy Mszy św. mogli wspólnie modlić się o „łaskę jedności”.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/