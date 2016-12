Życzenia Przewodniczącego KEP na Boże Narodzenie

BP KEP, tk / bd, Warszawa, 2016-12-24

Pokoju wypływającego z ponownego połączenia stworzenia ze Stwórcą czyli człowieka z Bogiem życzy z okazji Świąt Bożego Narodzenia przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Łączność z Bogiem jest, jak podkreśla, warunkiem pokoju między ludźmi.

– Boże Narodzenie jest połączeniem Stwórcy ze stworzeniem. Stwórcy, który przychodzi w postaci Chrystusa i to, co było niewidzialne, czyni widzialnym. Miłość Boża staje się dotykalna w osobie Jezusa Chrystusa. Dzięki temu, cały wszechświat wraca do jedności – mówi Przewodniczący Episkopatu. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzy pokoju między ludźmi oraz między ludźmi a Bogiem.

„Boże Narodzenie to nie jest tylko idea łącząca samych ludzi” – podkreśla abp Gądecki. Zauważa, że gdy nie ma łączności człowieka z Bogiem, wtedy pokój między ludźmi jest również mało prawdopodobny. Dlatego życzy wszystkim ludziom dobrej woli, by czas Bożego Narodzenia był nie tylko formą wzajemnego spotkania ze sobą ludzi dobrze sobie życzących, ale żeby szukano w nim silniejszego fundamentu, jakim jest złączenie człowieka ze Stwórcą.

