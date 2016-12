Abp Gądecki: w święta opuśćmy świat wirtualny

ms, Poznań, 2016-12-24

Życzenia pielęgnowania więzi z najbliższymi podczas Świąt Bożego Narodzenia złożył wiernym archidiecezji poznańskiej abp Stanisław Gądecki. „Niech uda nam się opuścić świat wirtualny, odłożyć świat mediów i elektroniki, aby przebywać w świecie realnym, z bliskimi, którzy potrzebują naszej miłości i uwagi” – napisał metropolita poznański.

Abp Gądecki zauważył, że choć za Świętami wszyscy tęsknimy, nie zawsze potrafimy je dobrze przeżyć. „Życzę Wam zatem głębokiego świętowania. Niech to będą Święta rodzinne. Niech znajdą się chwile na pielęgnowanie więzi z najbliższymi – których przecież bardzo kochamy, ale którym nie zawsze poświęcamy dostateczną ilość czasu” – napisał abp Gądecki.

W życzeniach, które zostaną odczytane we wszystkich kościołach archidiecezji poznańskiej, abp Gądecki zachęca do wspólnej modlitwy i śpiewu kolęd. „Boże Narodzenie bowiem to nie tylko święto rodzinne, ale to przede wszystkim święto wiary. Całe piękno świątecznej atmosfery jest przecież tylko nikłym odbiciem największego Piękna, które narodziło się w betlejemskim żłobie” – pisze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

„Naszych codziennych problemów – wielkich tragedii i małych codziennych dramatów – nie rozwiąże żaden człowiek. Tęsknot naszego serca nie zaspokoją żadne środki materialne. Jedynie Bóg, który w tę świętą noc przyszedł na świat, jest w stanie nadać sens naszemu życiu” – czytamy w życzeniach metropolity poznańskiego.

