Poznań: ekonom oraz budowniczy kościoła Jana Pawła II prałatami

ms, Poznań, 2016-12-24

Ojciec Święty Franciszek obdarzył dwóch kapłanów Archidiecezji Poznańskiej godnością prałata. Tytuł kapelana honorowego Jego Świątobliwości otrzymali ks. kanonik Henryk Nowak, ekonom archidiecezji poznańskiej, i ks. kanonik Mieczysław Nowak, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Poznaniu.

Nominacje zostały podane do publicznej wiadomości przez abp. Stanisława Gądeckiego na spotkaniu opłatkowym w rezydencji arcybiskupów poznańskich 24 grudnia 2016 roku.

Ks. Henryk Nowak nieprzerwanie od 1996 r. jest ekonomem archidiecezji poznańskiej. Pochodzi z Lusowa, był m.in. wychowawcą w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i proboszczem w Grodzisku Wlkp.

Ks. Mieczysław Nowak od 1999 r. jest proboszczem parafii na poznańskich Naramowicach. Urodził się w Murowanej Goślinie. Wcześniej był dyrektorem Caritas i proboszczem parafii katedralnej. W ostatnich latach przyczynił się do wybudowania pierwszego w Poznaniu kościoła pw. św. Jana Pawła II.

