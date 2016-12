Bp Balcerek: dziękujemy powstańcom wielkopolskim za gotowość położenia życia na ołtarzu Ojczyzny

msz, Poznań, 2016-12-27

„Dziś wyrażamy wdzięczność powstańcom wielkopolskim, dziękujemy za ich gotowość położenia życia na ołtarzu Ojczyzny” − podkreślił bp Grzegorz Balcerek podczas Mszy św. z okazji 98. rocznicy wybuchu jednego z nielicznych zwycięskich powstań niepodległościowych narodu polskiego.

W poznańskiej bazylice kolegiackiej w Eucharystii uczestniczyli m.in. Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski, Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, parlamentarzyści ziemi wielkopolskiej, przedstawiciele wojska, policji, a także harcerze, zarząd i członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, młodzież, poczty sztandarowe i Wielkopolanie.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej przypomniał, że 27 grudnia 1918 r. na stałe wpisał się do kalendarza nie tylko Poznania i Wielkopolski, ale i całej Ojczyzny. „Ten zbrojny zryw naszych ojców rozpoczęty tego dnia przyczynił się do wyznaczenia kształtu granic odrodzonej Polski” − zaznaczył kaznodzieja.

Podkreślił, że odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów w symboliczny sposób porównywane było do zmartwychwstania Chrystusa.

Bp Balcerek wyraził przekonanie, że praca wielu pokoleń przyczyniła się do tego, że „polski duch rozpalał naszych ojców, którzy nigdy nie pogodzili się z utratą Ojczyzny”. Gdy nastała sprzyjająca sytuacja, upomnieli się oni o swoje prawa.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na ogromną rolę pracy organicznej podejmowanej na terenie Wielkopolski. Przypomniał, że w wielkopolskiej Turwi Dezydery Chłapowski na początku XIX w. rozpoczął pracę organiczną.

„Dla dobra Ojczyzny potrzebny był równomierny rozwój wszystkich dziedzin życia społecznego” − zaznaczył kaznodzieja. Przywołał też postać bł. Edmunda Bojanowskiego, który włączył się w nurt pracy organicznej poprzez kształcenie dzieci chłopskich i wpajanie im uczuć patriotycznych.

Bp Balcerek zaznaczył, że choć nie żyje już żaden powstaniec wielkopolski - ostatni uczestnik tamtych wydarzeń Jan Rzepa zmarł w marcu 2005 r. - to dziś naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci i modlitwa w ich intencji.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, mówiąc o współczesnej sytuacji naszej Ojczyzny, przytoczył słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane przez papieża w Skoczowie, że „Polska woła dziś o ludzi sumienia”.

Przed południem złożono kwiaty przy pomniku Powstańców Wielkopolskich i na grobie pierwszego przywódcy powstania wielkopolskiego gen. Stanisława Taczaka.

Rocznicowe obchody Powstania Wielkopolskiego odbyły się też na Starym Rynku przed Odwachem. Zorganizowano tam rekonstrukcję zdarzeń sprzed 98 lat, a następnie rozpoczął się powstańczy bieg.

W Lesznie rocznicowe uroczystości razem z prezydentem tego miasta zorganizował wojewoda wielkopolski.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. jako odpowiedź na negatywne reakcje Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu polskiego działacza niepodległościowego i pianisty Ignacego Jana Paderewskiego. Zakończyło się rozejmem w Trewirze w 1919 r.

Powstanie wielkopolskie wywarło wpływ na aktywność niepodległościową Polaków zamieszkałych w zaborze pruskim, na Śląsku i Pomorzu, a także na ideę walki o dostęp do Bałtyku.

