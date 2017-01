Poznań: sanktuarium św. Józefa bazyliką mniejszą

ms, Poznań, 2017-01-04

Ojciec Święty Franciszek podniósł do tytułu i godności bazyliki mniejszej kościół pw. św. Józefa w Poznaniu. Sanktuarium karmelitów bosych na Wzgórzu Świętego Wojciecha to najstarsza w Polsce świątynia dedykowana św. Józefowi.

Dekret watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w sprawie przyznania tytułu dotarł już do abp. Stanisława Gądeckiego. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski odczyta go podczas uroczystości nadania godności bazyliki 19 marca br.

Jak mówi KAI o. Mariusz Jaszczyszyn, były poznański przeor i prowincjał karmelitów, kościół w Poznaniu jest pierwszą w Polsce karmelitańską bazyliką mniejszą.

Karmelici bosi przybyli do Poznania w 1618 r. Poświęcenie pierwszego, drewnianego kościoła pw. św. Józefa miało miejsce w 1621 roku. Pod koniec XVII wieku ukończono budowę barokowej świątyni.

Spisywana od XVII wieku kronika konwentu potwierdza liczne przypadki łask otrzymywanych za wstawiennictwem św. Józefa. W 2014 r. abp Gądecki dokonał koronacji otaczanego czcią wiernych wizerunku Oblubieńca NMP.

Tytuł bazyliki mniejszej nadaje się kościołom odznaczającym się nie tylko wartością zabytkową, ale także dużym znaczeniem w życiu religijnym wspólnoty chrześcijańskiej.

W archidiecezji poznańskiej tytuł bazyliki nosi też katedra i fara w Poznaniu, sanktuarium maryjne na Świętej Górze, oraz kolegiaty w Lesznie i w Szamotułach.

