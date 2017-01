Poznań: VII Orszak Trzech Króli (zapowiedź)

msz, Poznań, 2017-01-04

Ulicami Poznania 6 stycznia po raz siódmy przejdzie Orszak Trzech Króli, który tradycyjnie zakończy się złożeniem darów przed małym Jezusem na Starym Rynku. Oprócz Kacpra, Melchiora i Baltazara będzie można spotkać anioły, diabły, rzymskich legionistów i Heroda.

„Chcemy w gronie rodzinnym, z bliskimi spędzić ten szczególny dzień. Będziemy świętować, radować się i kolędować, podążając za Trzema Królami w drodze do Nowonarodzonego Jezusa” − mówi Katarzyna Kaźmierska z Cafe Misja CK Fara i Fundacji Więcej Poznania, instytucji organizujących orszak w Poznaniu.

Barwny korowód rozpocznie tradycyjnie na pl. Wolności o godz. 12 modlitwa Anioł Pański, którą poprowadzi metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Następnie przejdzie ul. Paderewskiego na Stary Rynek. Orszakowi będzie towarzyszył bogaty program artystyczny, który opracował w tym roku Marcin Matuszewski, kompozytor i reżyser. Aktorzy i uczniowie poznańskich szkół przedstawią sceny: walki dobra ze złem, wjazdu Królów do Jerozolimy, wizyty Królów w pałacu Heroda, w scenie finałowej złożą dary i oddadzą pokłon Dzieciątku. Na zakończenie kolędować będzie zespół ze Śląska Albo i Nie.

Uczestnicy pochodu podczas drogi spotkają m.in. anioły i diabły, rzymskich legionistów oraz Heroda. Podobnie jak w ubiegłym roku orszakowi będzie towarzyszyć eko-wielbłąd Otek.

„W przygotowanie widowiska angażują się poznańskie szkoły, muzycy, drużyny harcerskie, organizacje pozarządowe i firmy prywatne. Łącznie około 500 wolontariuszy” − zaznaczyła Patrycja Wysocka, koordynatorka wolontariuszy.

Przed rozpoczęciem orszaku pierwsze 10 tys. osób otrzyma od organizatorów korony.

Tegorocznemu orszakowi będzie towarzyszyć kwesta przeznaczona na program Caritas Polska „Rodzina rodzinie”, wspierającego rodziny syryjskie dotknięte konfliktem zbrojnym oraz na remont Domu Dziecka w Lesznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

„Trwa wciąż okres świąteczny, a my w naszej tradycji przeżywamy go w bardzo radosny sposób. Chcemy przypomnieć poprzez tę kwestę, że nie wszyscy chrześcijanie mogą cieszyć się z narodzin Chrystusa, jak mieszkańcy Syrii” − zaznacza ks. Marcin Janecki. Zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej podkreśla, że Polacy poprzez projekt „Rodzina rodzinie” mogą otoczyć opieką konkretne rodziny doświadczone wojną, w kraju, gdzie chrześcijanie żyli od wieków.

Zaznacza też, że część ofiar zostanie przeznaczona na remont placówki Caritas Poznańskiej, która trwa od września ub. roku. „W nowym, większym budynku będziemy mogli otworzyć również oddział dla dzieci z zespołem FAS − płodowym zespołem alkoholowym” − dodaje ks. Janecki.

Na zakończenie orszaku zostanie odprawiona Msza św. ok. godz. 13.45 w poznańskiej farze, podczas której zostaną poświęcone kadzidło i kreda.

„Ważne jest to, że chcemy się jednoczyć i na nowo głosić światu narodzenie Jezusa” − zauważa ks. Mateusz Misiak, proboszcz poznańskiej fary.

Zaznacza, że orszak nie jest tylko wydarzeniem artystycznym. „Nie jest to tylko zabawa. To przede wszystkim przyjęcie prawdy, że Jezus Chrystus, który się narodził, narodził się także w naszym sercu, a my go nie chcemy zatrzymać tylko dla siebie. Chcemy, jak Mędrcy, oddać Mu pokłon, a potem w farze uczestniczyć we Mszy św.” − podkreślił ks. proboszcz Misiak.

Organizatorami orszaku w Poznaniu są: Cafe Misja Centrum Kultury Fara, Fundacja Więcej Poznania, poznańska fara oraz Gra Miejska.

