Poznań: projekt misyjny „Gwiazda Betlejemska”

bt, Poznań, 2017-01-05

Składając w uroczystość Objawienia Pańskiego dobrowolne ofiary za torebkę z kredą, kadzidłem i węgielkiem, wierni z prawie czterdziestu parafii archidiecezji poznańskiej będą mogli wspomóc sierociniec Dom Pokoju prowadzony przez polskie siostry elżbietanki na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Inicjatywa ta to projekt misyjny pod nazwą „Gwiazda Betlejemska” realizowany już po raz szósty przez Akademickie Koło Misjologiczne (AKM) im. dr Wandy Błeńskiej działające przy Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.

Dom Pokoju, położona na zboczu Góry Oliwnej, to sierociniec dla około 30 palestyńskich dzieci różnych wyznań, nie tylko o różnych kolorach skóry, ale też mówiących różnymi językami. Siostry dbają o codzienne utrzymanie dzieci i o ich wykształcenie. Zależy im, by było ono jak najlepsze, dlatego posyłają dzieci do prywatnych szkół katolickich. W efekcie, większość wychowanków kończy studia wyższe na różnych kierunkach, także za granicą. Utrzymanie sierocińca i czesne za szkoły to spore wydatki, dlatego elżbietanki są wdzięczne za każde wsparcie. Starają się je nieść także członkowie AKM m.in. za pośrednictwem projektu „Gwiazda Betlejemska”.

Jak wyjaśnia w rozmowie z KAI Anna Tomiak, prezes AKM, w ramach akcji „Gwiazda Betlejemska 2017” jego członkowie własnoręcznie przygotowali kilkanaście tysięcy torebek z kredą, kadzidłem i zawiniętym w folię aluminiową węglem, poświęcając na to wiele godzin pracy. – W tym roku w naszym projekcie weźmie udział 39 parafii z archidiecezji poznańskiej i jedna parafia z Wielkiej Brytanii, prowadzona w Peterborough przez księży chrystusowców, w których w święto Trzech Króli będą rozprowadzane przygotowane przez nas torebki – wyjaśnia Anna Tomiak. Dodaje, że zebrane w ten sposób dobrowolne ofiary zostaną przekazane siostrom elżbietankom.

Projekt „Gwiazda Betlejemska” realizowany jest pod patronatem abp. Stanisława Gądeckiego i Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Stanowi on kontynuację letniego projektu „Jerozolima”, w ramach którego członkowie AKM co roku przez miesiąc pracują jako wolontariusze w Domu Pokoju na Górze Oliwnej, wpierając prowadzące go siostry elżbietanki z prowincji poznańskiej. Pomagają im wykonując różnorodne prace remontowe i porządkowe, podczas gdy większość mieszkających w domu podopiecznych przebywa na wakacjach.

Akademickie Koło Misjologiczne to koło naukowe działające przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jedno z dwóch tego typu w kraju, skupiające studentów, którym bliska jest tematyka misyjna. Stanowi ono kontynuację powstałego w 1927 r. Akademickiego Koła Misyjnego działającego przy Uniwersytecie Poznańskim, którego członkinią była także dr Wanda Błeńska nazywana Matką Trędowatych.

