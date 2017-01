Poznań: jutro koncert z cyklu „Betlejem w Polsce”

msz, Poznań, 2017-01-05

W poznańskiej Arenie 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego odbędzie się koncert z trasy „Betlejem w Polsce”. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na dożywianie osób ubogich.

„Koncert w święto Trzech Króli jest okazją do spędzenia czasu w gronie rodziny na wspólnym kolędowaniu wraz z towarzyszeniem znakomitych artystów chrześcijańskich. To również możliwość wsparcia potrzebujących, gdyż dochód z koncertu zostaje przekazany na dożywianie osób ubogich” – tłumaczy Marek Misiek z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Na obrotowej scenie wystąpią: zespół Trzecia Godzina Dnia, Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Mate.O. Artyści podczas koncertu zaprezentują polskie i zagraniczne kolędy i pieśni bożonarodzeniowe w nowych, oryginalnych aranżacjach.

„Każdy, kto przyjdzie na koncert, otrzyma program wraz z opłatkiem. Noworoczne życzenia do uczestników wydarzenia skieruje abp Stanisław Gądecki, który objął patronatem to niezwykłe wydarzenie” – podkreśla Marek Misiek.

Stolica Wielkopolski jest trzecim miastem, gdzie wystąpią najpopularniejsi artyści muzyki chrześcijańskiej.

Koncert w Arenie Poznań rozpocznie się o godz. 18.

Organizatorem „Betlejem w Polsce” jest Fundacja „Światło-Życie”.

