Abp Gądecki: naukowcom potrzebna jest cnota pokory

ms, Poznań, 2017-01-09

W pracy intelektualnej i dydaktycznej jest niezbędna cnota pokory. Ona chroni nas od próżności zamykającej dostęp do prawdy – mówił do profesorów i studentów teologii abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Abp Gądecki podjął podczas spotkania temat powołania uczonego chrześcijańskiego. Zdaniem metropolity poznańskiego studenci i profesorowie nie powinni pozostawać w takiej relacji, jakoby student miał być przyciągany do profesora, podobnie, jak wierni nie powinni być przyciągani do proboszcza, ale do Chrystusa.

„Profesor powinien kierować studentów ku prawdzie, której wszyscy poszukujemy. W tym zadaniu pomoże wam Pan Bóg” – zaznaczył abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że w pracy teologa liczy się nie tyle największa wiedza czy najgłębsza mądrość, co najgłębsza pokora. „Współczesny rozwój nauki i techniki jest rzeczywiście zdumiewający i wydaje się wiele obiecywać ludzkiej przyszłości, niekiedy ujawnia też swoje ciemne strony” – mówił abp Gądecki.

Zdaniem metropolity poznańskiego, właśnie z tego powodu należy szanować nieprzekraczalne granice wytyczone przez zasady moralne.

„Na mocy chrztu, bierzmowania i Eucharystii opiera się powołanie uczonych chrześcijańskich – jak zresztą wszystkich uczniów Chrystusa – do świętości i do misji ewangelizacji świata. Sakramenty te udzielają im łask koniecznych do życia według Ducha podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do niebieskiej Ojczyzny” – podkreślił abp Gądecki.

Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego przypomniał, że nauczyciele akademiccy różnych stopni i specjalności mają swój udział w prorockim posłannictwie Chrystusa, w Jego posłudze głoszenia prawdy Bożej, również przez to, że „powinni kierować się rzetelnym odniesieniem do prawdy w każdej dziedzinie, że wychowują innych w prawdzie i uczą ich dojrzewać do miłości i sprawiedliwości”.

„Poczucie odpowiedzialności za prawdę jest jednym z podstawowych wymagań określających powołanie uczonego we wspólnocie Kościoła” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu Polski przypomniał myśl teologa H. Ursa von Balthasara, że udział w prorockiej misji Chrystusa ma ten, kto „wchłania” chrześcijaństwo. „Krytyczny katolicyzm jest sam w sobie sprzecznością. Kto chrześcijaństwo przyjmuje krytycznie, ponuro i podejrzliwie, ten nie ma udziału w wielkiej radości” – mówił abp Gądecki.

Wśród studentów Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu są zarówno kandydaci do kapłaństwa, jak i świeccy podejmujący studia magisterskie i doktoranckie na kierunku teologia oraz na kierunku dialog i doradztwo społeczne.

