Trwają poznańskie obchody XX Dnia Judaizmu

msz / bd, Poznań, 2017-01-10

Fot. pixabay.com

W Poznaniu zainaugurowano obchody jubileuszowego XX Dnia Judaizmu, w ramach którego odbędzie się m.in. nabożeństwo biblijne z udziałem chrześcijan i żydów, uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka ks. Jerzemu Stranzowi (Stowarzyszenie Coexist), przyznawanej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów oraz dyskusje, wernisaże i koncerty. Poznańskie obchody potrwają do 20 stycznia.

„Po raz dwudziesty przeżywamy Dzień Judaizmu, który ma nam przypomnieć, że nasze korzenie tkwią w judaizmie. Bez judaizmu Nowy Testament byłby niezrozumiały, nie byłoby pierwszej wspólnoty Kościoła, Maryi, Apostołów” − tłumaczy Magdalena Tomczak ze Stowarzyszenia „Coexist”.

Podkreśla, że tradycja żydowska w dużej mierze wpłynęła też na polską kulturę i sztukę, gdyż Żydzi od wieków byli obecni w naszej ojczyźnie i przetrwali, mimo Holocaustu. „Chcemy pokazać, że związki między Polakami a Żydami są znaczące i że mają one ogromny wpływ na rozumienie kultury żydowskiej, chrześcijańskiej i polskiej” − zaznacza Tomczak.

XX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce będzie przebiegał pod hasłem: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (Jr 20,7). „Tegoroczne hasło to cytat z Księgi Jeremiasza. Prorok odgrywa ważną rolę w judaizmie i chrześcijaństwie, jest Bożym wysłannikiem, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, który przekazuje ludowi Boże słowo” – podkreśla Tomczak.

Zauważa, że słowa z Księgi Jeremiasza przypominają o dramatyzmie Jeremiaszowego prorockiego powołania, można je również odnieść do wszystkich niewoli wybranego narodu, zwłaszcza do czasu Zagłady.

Chociaż Dzień Judaizmu obchodzony jest 17 stycznia, w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w stolicy Wielkopolski zaplanowano wiele wydarzeń towarzyszących.

W siedzibie Gminy Żydowskiej w Poznaniu (ul. Stawna 10) odbędzie się dziś o godz. 17.00 wręczenie ks. dr. Jerzemu Stranzowi, współzałożycielowi i prezesowi Stowarzyszenia Coexist, Nagrody im. Romana Indrzejczyka. Był on wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, a nagroda przyznawana jest za rozwijanie dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej.

Wcześniej, o godz. 12.00 w Sali Białej Urzędu Miasta odbędzie się koncert pt. „Melodia może czas pokonać”. Pieśni i piosenki żydowskie zaprezentują laureaci Wielkopolskiego Konkursu Piosenki Żydowskiej odbywającego się w latach 2014-2016.

„Centralnym wydarzeniem obchodów Dnia Judaizmu będzie nabożeństwo biblijne 17 stycznia pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, z udziałem przedstawicieli Gminy Żydowskiej, podczas którego komentarze biblijne w kościele pw. św. Wojciecha wygłoszą metropolita poznański oraz rabin Symcha Keller, przewodniczący Rady Religijnej ZGWŻ w RP” − mówi Magdalena Tomczak. Podczas nabożeństwa zabrzmią również modlitewne śpiewy żydowskie.

Dzień wcześniej, 16 stycznia o godz. 18.00 odbędzie się dyskusja z udziałem abp. Stanisława Gądeckiego oraz prof. Jana Grosfelda (UKSW), autora książki „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?”. Spotkanie pod tym samym tytułem w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku poprowadzi ks. dr Stranz.

Organizatorzy XX Dnia Judaizmu przygotowali też wiele wydarzeń kulturalnych. W Galerii Miejskiej Arsenał 11 stycznia otwarta zostanie wystawa „Malarstwo i grafika Jerzego Piotrowicza”. Wernisażowi towarzyszyć będą wykład Piotra Bernatowicza oraz koncert muzyki żydowskiej i klezmerskiej w wykonaniu tria Taklamakan.

Z kolei 12 stycznia w Siedzibie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich przy ul. Stawnej 10 wykład o żydowskich świętach pielgrzymich Pesach, Szawuot i Sukkot zaprezentują Iana Dobrovolska oraz Miriam Klimova, studentki hebraistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na sobotę 14 stycznia organizatorzy zaplanowali w Teatrze Muzycznym Krakowski Salon Poezji pod hasłem „Zdumieli się słuchacze...”. Koncert Jankiela i inne głosy z poematu „Pan Tadeusz” przeczyta Jerzy Trela, a wprowadzenie przedstawi prof. Wiesław Ratajczak (UAM).

Ponadto 19 stycznia o godz. 18.00 fragmenty „Hioba” Josepha Rotha zaprezentują aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu. Czytanie sceniczne i dyskusja z udziałem prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany i prof. Wiesława Ratajczaka odbędzie się na Scenie Trzeciej Teatru Nowego.

Podczas XX Dnia Judaizmu nie zabraknie też koncertów. Grupy Nona.Art. będzie można posłuchać 16 stycznia w ODK „Pod Lipami”, a światowej sławy krakowski zespół Kroke da koncert muzyki klezmerskiej 18 stycznia o godz. 20.00 w Blue Note Jazz Club.

Poznańskie obchody jubileuszowego Dnia Judaizmu zakończą się 20 stycznia o godz. 18.00 musicalem „Skrzypek na dachu” w Teatrze Muzycznym.

W Poznaniu Dzień Judaizmu organizują Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej oraz Stowarzyszenie „Coexist”.

Szczegółowy program obchodów XX Dnia Judaizmu w Poznaniu można znaleźć na stronie www.coexist.pl.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jesteśmy drugim po Włoszech europejskim krajem, w którym zaczęto organizować jego obchody. Później włączyły się w tę inicjatywę m.in. Austria, Holandia i Szwajcaria. Celem tego dnia ma być modlitwa i refleksja nad duchowymi więziami obu religii. Jego obchody przypadają 17 stycznia, w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

