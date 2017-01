Poznań: chrześcijanie i żydzi wspólnie modlili się o pokój

ms, Poznań, 2017-01-10

Modlitwa o pokój odśpiewana przez żydów i chrześcijan towarzyszyła uroczystości wręczenia Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka w Siedzibie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu. Nagrodę przyznawaną przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów za rozwijanie dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej otrzymał ks. dr Jerzy Stranz.

„Idea dialogu to jest piękna przygoda i piękna opowieść, taka przypowieść o tym, że można w dzisiejszym świecie wspólnie myśleć o tym, co łączy, że potrafimy odnaleźć wspólne korzenie i zwiastować to wszystkim, którzy myślą, że to jest niemożliwe” – podkreślił w podziękowaniu za przyznanie nagrody ks. Stranz.

Przypominając hasło XX Dnia Judaizmu z Księgi Jeremiasza „Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”, ks. Stranz wyraził nadzieję, że uczestnicy uroczystości nie dali się „uwieść” temu czy innemu człowiekowi, ale Bogu, bo bez Niego dialog jest praktycznie niemożliwy.

„Daliśmy się uwieść idei dialogu, która wcale nie jest taka oczywista, a mianowicie temu, że można iść przez świat nie roszcząc sobie pretensji do tego, że moja droga jest jedyna i najlepsza, otwierać się na innych i budować mosty między wszystkimi, którzy szukają dróg pojednania” – mówił ks. Stranz.

W uroczystości przyznania nagrody wziął udział prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

„Braterstwo chrześcijan i żydów wynika ze wspólnych korzeni, ze wspólnego w religijnym sensie pochodzenia i ono wymaga kultywowania. Jak wiadomo, w rodzinach, również między braćmi, są nieraz konflikty, czasem bardzo ostre, czasem bardzo okrutne. Budowanie na bazie braterstwa relacji przyjaznych i głębokich więzi to jest zadanie” – stwierdził prof. Krajewski.

W uroczystości wręczenia nagrody uczestniczyli także bp Damian Bryl, członkowie Poznańskiej Rady Ekumenicznej i Alicja Kobus, wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Ks. Jerzy Stranz jest kapłanem archidiecezji poznańskiej, redaktorem naczelnym Wydawnictwa Świętego Wojciecha w Poznaniu i współzałożycielem Stowarzyszenia Coexist, promującego postawy dialogu w wymiarze religijnym, kulturowym, społecznym i artystycznym. Od wielu lat na prośbę abp. Stanisława Gądeckiego organizuje obchody Dnia Judaizmu w archidiecezji poznańskiej.

Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka przyznawana jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swą działalnością przyczyniają się do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

Patron Nagrody – ks. Roman Indrzejczyk był wiceprzewodniczącym PRChiŻ, zaangażowanym w działalność ekumeniczną. Zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 r.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/