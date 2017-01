Poznań: rodzinne kolędowanie dla dzieci z Syrii

ms, Poznań, 2017-01-12

Eleni i zespół „Trzej Królowie” zaśpiewają podczas koncertu „Rodzinne Kolędowanie” w poznańskiej parafii pw. Objawienia Pańskiego. „Chcemy przy tej okazji wspólnie zatroszczyć się o dzieci poszkodowane przez wojnę w Syrii” – mówi KAI ks. kanonik Sebastian Kujawa.

Proboszcz parafii na poznańskiej Ławicy zaprosił na kolędowanie rodziny, wśród nich parafiankę, znaną piosenkarkę Eleni. Parafianie zadecydowali też, że podczas koncertu zbierane będą ofiary na rzecz ofiar wojny w Syrii.

„Podczas kolędowania będzie możliwość finansowego wsparcia projektu «Odbudujmy szkołę w Maloula»” – tłumaczy ks. Kujawa. Projekt pilotowany jest przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Maloula to starożytne miasto w Syrii niedaleko Damaszku, w którym od 1700 lat istnieją chrześcijańskie klasztory. W 2014 roku miasteczko zostało zniszczone przez dżihadystów sprzymierzonych z D'aesh (ISIS).

„Dzięki zbiórce podczas kolędowania dzieci syryjskie szybciej wprowadzą się do wyremontowanych budynków szkolnych” – mówi ks. Kujawa.

Koncert odbędzie się 13 stycznia o godz. 19. Parafia na poznańskiej Ławicy, położona tuż obok Międzynarodowego Portu Lotniczego H. Wieniawskiego, powstała w 1987 r.

