Poznań: rozstrzygnięcie diecezjalnego etapu Olimpiady Teologii Katolickiej

bt (KAI), Poznań, 2017-01-12

W siedzibie arcybiskupów poznańskich ogłoszono wyniki diecezjalnego etapu XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej, którego trójka finalistów będzie reprezentowała archidiecezję podczas etapu ogólnopolskiego w Lublinie w lutym br. Laureatami zostali: Aleksandra Migas i Maciej Stróżycki - oboje z II LO w Lesznie oraz Filip Ratajczak z I LO w Poznaniu. Obecny na potkaniu abp Stanisław Gądecki złożył gratulacje wszystkim laureatom, dziękując im za poświęcony czas i chęć poszerzenia swojej wiedzy.

W tym roku Olimpiada Teologii Katolickiej przebiega pod hasłem „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”. Etap diecezjalny olimpiady odbył się 12 stycznia w pomieszczeniach Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, a uczestniczyło w nim 62 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej archidiecezji. Jego uczestnicy musieli zapoznać się m.in. z nauczaniem Kościoła o nadziei i Miłosierdziu Bożym, katechezami papieża Franciszka oraz z wybranymi homiliami Jana Pawła II, w których poruszał zagadnienia związane z objawieniami w Fatimie.

"Pamiętajcie, że każda nauka prowadzi do większego poznania rzeczywistości, a wiara prowadzi do działania. Kto nie ma wiary, nie ma motywacji do tego, żeby cokolwiek zrobić. Wy podjęliście ten wysiłek i wzięliście udział w olimpiadzie" – powiedział abp Gądecki do laureatów. Podziękował też katechetom, którzy pomagali młodzieży przygotować się do udziału w olimpiadzie oraz członkom Referatu Katechetycznego poznańskiej Kurii, odpowiedzialnych za przygotowanie tego etapu zmagań teologicznych.

Metropolita poznański podkreślił jednocześnie, że tematyka tegorocznej olimpiady nawiązuje do roku, w którym obchodzimy trzy maryjne rocznice: 300. - koronacji obrazu jasnogórskiego, 140. - objawień w Gietrzwałdzie i 100. - objawień fatimskich. Wyraził również nadzieję na to, że w niedługim czasie to właśnie Poznań będzie mógł gościć uczestników etapu ogólnopolskiego olimpiady.

