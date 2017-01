Misyjny Dzień Dziecka dla dzieci z archidiecezji poznańskiej (zapowiedź)

bt, Śrem, 2017-01-13

Dzieci, wraz ze swoimi opiekunami, zaangażowane w dzieło misyjne Kościoła w archidiecezji poznańskiej, tradycyjnie na początku roku spotkają się na Misyjnym Dniu Dziecka. Odbędzie się on jutro z udziałem bp. Damiana Bryla w Katolickiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Śremie i będzie stanowiło podsumowanie akcji „Kolędnicy Misyjni”.

Na Misyjny Dzień Dziecka przybędą dzieci ze szkolnych i parafialnych grup misyjnych zaangażowanych w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci oraz Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła. Wydarzenie to, zorganizowane po raz dwunasty, będzie zwieńczeniem prowadzonej w okresie Bożego Narodzenia na terenie archidiecezji akcji „Kolędnicy Misyjni”.

W jej ramach dzieci jako kolędnicy misyjni odwiedzały domy w swoich parafiach odgrywając jasełkowe scenki mówiące o narodzeniu Jezusa. – Przy tej okazji mali kolędnicy mówią też o sytuacji dzieci w różnych krajach misyjnych uwrażliwiając ludzi na cierpienie swoich rówieśników i prosząc jednocześnie o wsparcie dla nich. W tym roku w całym Kościele podczas kolędowania misyjnego zbierane były ofiary na dzieci z Tajlandii – wyjaśnia ks. Dawid Stelmach, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji poznańskiej.

Ks. Stelmach zapowiada, że na wspólne świętowanie zapisanych jest około 400 dzieci z różnych części archidiecezji, ale także spoza niej, zgłosiła się bowiem również grupa z Kobylina w diecezji kaliskiej. – W sobotnim spotkaniu będą jednak uczestniczyli nie tylko ci, którzy kolędowali, ale także działający aktywnie na rzecz misji w ciągu roku. Dzieci przyjadą z katechetami, siostrami zakonnymi i z księżmi – mówi dyrektor PDM.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem bp. Damiana Bryla. W trakcie spotkania ks. Jacek Stępczak, obecnie proboszcz parafii pw. św. Józefa w Środzie Wielkopolskiej, a wcześniej pracujący jako misjonarz w Zambii, przedstawi prezentację i relację filmową poświęconą sierotom z miasta Kitwe w tym kraju. Będzie także możliwość wzięcia udziału w misyjnej zabawie fantowej, z której dochód będzie przeznaczony na pomoc dzieciom-sierotom w Kitwe. Poza tym mali kolędnicy misyjni z poszczególnych grup zaprezentują swoje stroje, w których kolędowały.

Zostanie też rozstrzygnięty konkurs towarzyszący kolędowaniu misyjnemu. Biorące w nim udział dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej miały za zadanie wykonać album dokumentujący tegoroczną akcję i przygotowanie do niej, natomiast starsi uczniowie zrobili filmy i prezentacje multimedialne na ten sam temat. – Niekiedy te relacje ukazują całe miesiące pracy nad swoistym programem edukacyjnym związanym z pomocą dzieciom w krajach misyjnych – zaznacza ks. Dawid Stelmach.

W organizację Misyjnego Dnia Dzieci, oprócz Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Poznańskiej, zaangażowane są również siostry ze Zgromadzenia Misjonarek św. Piotra Klawera, prowadzące Archidiecezjalne Centrum Misyjne w Poznaniu. To właśnie siostry klawerianki zainicjowały w archidiecezji poznańskiej akcję „Kolędnicy Misyjni”.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci wspiera tam blisko 100 projektów pomocy – szkół, przedszkoli, domów dla dzieci ulicy, a także programy dożywiania, opieki zdrowotnej i ochrony życia dla chorych, osieroconych i ofiar przemocy do 14. roku życia.

