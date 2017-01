Poznań: modlitwa za migrantów w Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (zapowiedź)

msz, Poznań, 2017-01-14

Ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor Instytutu Emigracyjnego w Poznaniu, będzie przewodniczył jutro uroczystej Mszy św. w intencji migrantów i Polonii, w Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Eucharystia sprawowana w kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu będzie transmitowana na cały świat przez TVP Polonia o godz. 13.00.

„W 103. Dzień Migranta i Uchodźcy zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji migrantów i naszych rodaków mieszkających na obczyźnie. Migracja dotyczy dziś milionów ludzi, jest więc wyzwaniem również dla Kościoła, które trzeba podjąć w ewangelicznym duchu miłości” − mówi KAI ks. Wiesław Wójcik TChr.

We Mszy św. będą uczestniczyć duszpasterze polonijni, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego TChr, misjonarki Chrystusa Króla, przedstawiciele studentów zagranicznych i imigrantów w naszym kraju. Podczas liturgii rodzina z Syrii odczyta jedno z wezwań modlitwy wiernych.

W tym roku Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przeżywany jest po raz 103. Obchodzony jest on w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego.

Na świecie jest ok. 250 mln osób, które wyemigrowały z własnej ojczyzny. Blisko 65 mln osób zostało zmuszonych do zmiany miejsca swojego zamieszkania.

