Poznań: mali flażoleciści muzykowali w katedrze

msz, Poznań, 2017-01-14

Ponad 1700 małych flażolecistów – grających na instrumencie zwanym flecikiem polskim – przybyło do poznańskiej katedry na 21. spotkanie „Śladami Trzech Króli”. W najstarszej na ziemiach polskich katedrze zabrzmiały kolędy i pastorałki, którym przysłuchiwał się bp Grzegorz Balcerek.

Mali muzykanci po brzegi wypełnili świątynię, zajmując miejsca w ławkach, w bocznych kaplicach, na posadzce prezbiterium, a nawet wokół ołtarza. Dzieciom towarzyszyli nauczyciele, katecheci, rodzice i dziadkowie.

Bp Grzegorz Balcerek przypomniał, że od czasu przyjęcia chrztu przez Mieszka I, nad Wartą, Notecią i Gopłem, Słowo, które było na początku u Boga, przyszło do swoich własności na ziemiach polskich. „Nie wiemy, jakie pieśni śpiewali Mieszko i jego dwór podczas pierwszych w Polsce świąt Bożego Narodzenia. Nie były to na pewno kolędy, ale dostojne graduały i antyfony po łacinie” − stwierdził ks. biskup.

„Flecik polski to instrument, który był bardzo popularny na przełomie XVIII i XIX w. Próbujemy odbudować to zainteresowanie w Polsce poprzez ruch społeczny, istniejący od ponad 20 lat” − mówi KAI Wojciech Wietrzyński, jeden z organizatorów spotkania. Muzyk i animator ruchu flażoletowego zaznaczył, że według szacunku w całym kraju na flażolecie gra ok. 100 tys. dzieci głównie w szkołach podstawowych, ale są to też miłośnicy muzyki historycznej, folkowej, tradycyjnej.

Zauważył, że najprawdopodobniej nauka gry na fleciku polskim znajdzie się w nowej podstawie programowej. „Gdyby tak się stało, byłaby to wspaniała sprawa, ponieważ jest to bardzo prosty instrument i niemal każdy po 15 minutach może na nim grać. Na tym też polega jego fenomen” − zwrócił uwagę animator ruchu flażoletowego. Wierzyński przypomniał, że w Irlandii instrument ten jest podstawą umuzykalniania.

Na zakończenie uczestnicy 21. spotkania „Śladami Trzech Króli” odmówili modlitwę Anioł Pański.

Flażolecistom w katedrze akompaniował Jacek Pupka, organista katedralny. Każdy uczestnik spotkania otrzymał specjalnie przygotowany na tę okazję śpiewnik.

Na zakończenie flażoleciści zagrali kolędę „Gore gwiazda Jezusowi”, a następnie stanęli do wspólnego zdjęcia.

W koncercie wzięły udział dzieci z blisko 75 szkół i ośrodków kultury m.in. z Kutna, Polkowic, Torunia, Wrocławia, Wrześni, Iwna, Leszna, Lubonia, Swarzędza oraz z Poznania.

Mali flażoleciści spotykają się zawsze w poznańskiej katedrze na wspólnym kolędowaniu w sobotę po święcie Trzech Króli. W tym roku spotkali się po raz 21.

Flażolet to prosty instrument dęty w formie piszczałki. W XVI wieku narodził się we Francji, Anglii i Niemczech. W XVIII i XIX w. zyskał wielką popularność w Polsce i wtedy powstała nazwa „flecik polski”. Od kilkunastu lat znów cieszy się popularnością, zwłaszcza w wielkopolskich szkołach.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/