Połajewo: XVII Międzynarodowe Spotkanie Kolędników-Dudziarzy

bt, Połajewo, 2017-01-15

Koncertem finałowym kapel dudziarskich z różnych stron świata zakończyło się dziś popołudniu w wielkopolskim Połajewie XVII Międzynarodowe Spotkanie Kolędników-Dudziarzy. W trakcie spotkania kolędnicy uczestniczyli również w uroczystej Mszy Świętej Pasterskiej, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Grzegorz Balcerek.

Spotkanie w Połajewie odbyło się pod hasłem „Do szopy hej pasterze-dudziarze!”, a wzięły w nim udział kapele dudziarskie z Wielkopolski, Beskidów, Białorusi, Słowacji, francuskiej Langwedocji i z Portugalii.

Jak zaznacza Janusz Jaskulski, kustosz Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, które jest współorganizatorem spotkania, dudziarzy do Połajewa przyciąga znajdujący się w tamtejszym kościele renesansowy tryptyk „Pokłon pasterzy” Mateusza Kossiora z 1572 r., przedstawiający scenę Bożego Narodzenia, w której jeden z pasterzy przybyłych do żłóbka gra na dudach, a drugi właśnie schował je za pazuchę.

– To właśnie ten XVI-wieczny tryptyk stał się inspiracją do zorganizowania pierwszego wspólnego kolędowania kapel dudziarskich. Spotkania te przyczyniły się natomiast do jeszcze większego ożywienia w Wielkopolsce tradycji grania na dudach i kozłach – przyznaje Jaskulski.

Dodaje, że w Wielkopolsce udało się zachować ciągłość tradycji i metodę nauki gry na dudach opartą o relację mistrz-uczeń, obecnie kontynuowaną w różnych regionalnych ośrodkach kultury. Podkreśla przy tym, że przy poznańskim Centrum Kultury Zamek działa najstarsza w Polsce kapela dudziarska, powstała w latach 1945-1946.

Zanim dudziarze przybyli do Połajewa, dzień wcześniej kolędowali w kościele ojców franciszkanów przy pl. Bernardyńskim w Poznaniu, przy jednym z największych w Europie żłóbków zbudowanych w świątyni. Odwiedzili także z kolędą pracowników i pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

W Połajewie, w kościele parafialnym, przy tryptyku „Pokłon pasterzy”, dudziarze oraz schole i zespoły muzyczne działające na terenie gminy Połajewo wzięły udział w uroczystej Mszy Świętej Pasterskiej sprawowanej pod przewodnictwem bp. Grzegorza Balcerka.

– Dziękuję wam za podtrzymywanie i rozwijanie tej pięknej tradycji wielbienia Boga poprzez kolędowanie, która nie tylko jest wyrazem pamięci i troski o kulturę naszych ojców, ale przede wszystkim jest pielęgnowaniem wiary, na której oparto zręby naszej cywilizacji i państwowości – mówił do uczestników spotkania bp Balcerek zwracając uwagę, że kultura i twórczość artystyczna są szczególnym wyrazem wiary.

Po Mszy św. odbyło się wspólne kolędowanie kapel dudziarskich oraz koncert finałowy spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Połajewie.

Organizatorami Międzynarodowego Spotkania Kolędników-Dudziarzy w Połajewie są Gmina Połajewo, parafia pw. św. Michała Archanioła w Połajewie oraz Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.

Dudy, które w Polsce nazywa się także kozłami, gajdami czy sierszenkami, to instrumenty ludowe pochodzenia azjatyckiego, które w średniowieczu zostały przeniesione do Europy. W Polsce szczególnie popularne były w Wielkopolsce, na Podhalu, Beskidzie Żywieckim i Śląsku Cieszyńskim.

