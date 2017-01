Abp Gądecki: szkoła katolicka przygotowuje do wiedzy i wiary

msz, Poznań, 2017-01-16

„Zadaniem szkoły katolickiej jest nie tylko przygotować uczniów do poznania, do wiedzy, do tego, co daje nam rozpoznanie życiowe, ale przygotować do silnej wiary, która poprowadzi za tą wiedzą do samego Chrystusa” − powiedział abp Stanisław Gądecki. Metropolita poznański przemawiał podczas dorocznego spotkania opłatkowego z uczniami i gronem pedagogicznym szkół katolickich z terenu archidiecezji.

Spotkaniu w rezydencji arcybiskupów poznańskich towarzyszyło radosne kolędowanie przy akompaniamencie wielu instrumentów muzycznych.

Metropolita poznański, zwracając się do dzieci i młodzieży podkreślił, że w życiu potrzebne są i wiara, i wiedza. „Wiedza daje poczucie rzeczywistości, ale to wiara daje ochotę do działania” − stwierdził abp Gądecki.

Dzieci i młodzież reprezentujące społeczności poznańskich szkół katolickich m.in. Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki, Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej, Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Piątki Poznańskiej, Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej oraz Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach przedstawiły bogate programy artystyczne.

Archidiecezja poznańska w stolicy Wielkopolski prowadzi dwie szkoły: Katedralną Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I Stopnia oraz Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki.

Ponadto na terenie archidiecezji funkcjonują cztery katolickie szkoły podstawowe, osiem katolickich gimnazjów i pięć szkół ponadgimnazjalnych. Placówki te prowadzą Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców oraz zgromadzenia zakonne salezjanów, pijarów, sióstr pasterek, sióstr urszulanek SJK, sióstr urszulanek Unii Rzymskiej oraz sióstr zmartwychwstanek.

