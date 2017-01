Bp Bryl do dziennikarzy: nie traćcie wrażliwości na drugiego człowieka

bt, Poznań, 2017-01-17

Do tego, aby pogłębiać w sobie wrażliwość, dbać o nią i nie tracić wrażliwości na drugiego człowieka, który nigdy nie może być środkiem do osiągnięcia celu, zachęcał dziennikarzy i twórców mediów biskup Damian Bryl podczas spotkania opłatkowego. Odbyło się ono w poniedziałek wieczorem w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

W świątecznym spotkaniu i dzieleniu się opłatkiem w gronie twórców środków społecznego przekazu uczestniczyli dziennikarze mediów świeckich i katolickich, w tym zaangażowani w działalność Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, rzecznicy oraz przedstawiciele agencji prasowych.

Zebranych powitał duszpasterz dziennikarzy archidiecezji poznańskiej, ks. Maciej Kubiak. – Spotkanie opłatkowe to moment, byśmy wszyscy byli razem. Nie myśleli o tym, co nas dzieli, ale wokół Słowa Bożego, opłatka i kolędy chcieli choć przez chwilę być sobie bliscy i bardziej na siebie otwarci – zauważył.

W imieniu abp. Stanisława Gądeckiego w spotkaniu uczestniczył poznański biskup pomocniczy Damian Bryl. Podziękował on twórcom mediów za ich zaangażowanie podczas relacjonowania ubiegłorocznych wydarzeń: rocznicy chrztu Polski, Światowych Dni Młodzieży i rocznicy Czerwca’56 oraz Roku Miłosierdzia i ich współtworzenie.

Biskup zaprosił też twórców mediów, aby w czasie przeżywanego obecnie Roku Brata Alberta mówili o tym, że mamy być miłosierni. – Chciałbym zostawić Państwu jako hasło słowo „wrażliwość”. Wrażliwość na tych, którzy są blisko i na tych, którzy są daleko. Papież Franciszek mówi nam często, że takim trudnym i przykrym doświadczeniem dzisiejszych czasów jest obojętność. Dlatego tak ważna jest wrażliwość, żebyśmy chcieli siebie nawzajem dostrzec – zauważył bp Bryl.

Jak przyznał, ma nadzieję, że dziennikarze i pracownicy mediów są ludźmi wrażliwymi. – Pogłębiajmy w sobie tę wrażliwość, dbajmy o nią, byśmy nie stracili wrażliwości na drugiego człowieka. Człowiek nigdy nie może być środkiem do osiągnięcia celu – podkreślił dodając, że dbanie o własną wrażliwość i uczenie jej innych oraz zapraszanie do bycia wrażliwym na tych, którzy tego szczególnie potrzebują jest wspólnym zadaniem wspólnoty Kościoła i ludzi mediów.

W nawiązaniu do hasła roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, bp Bryl przypomniał, że Poznań jest bardzo silnym ośrodkiem wolontariatu misyjnego. – Co roku na doświadczenia misyjne wyjeżdża z naszego miasta ponad 60 młodych ludzi. Mamy świeckich misjonarzy w różnych krajach. Planujemy również stworzyć projekty patronackie i jako diecezja nieść regularną pomocą trzem wybranym miejscom na świecie. Chcemy też podejmować szersze działania ewangelizacyjne wobec tych, którzy zgubili gdzieś Pana Boga po drodze, a żyją wśród nas – zapewnił.

Z kolei w imieniu dziennikarzy życzenia biskupowi złożyła Ewa Siwicka, prezenterka programów informacyjnych w Telewizji Polskiej. – Jestem przekonana, że wszystkich nas tu zgromadzonych łączy wspólna troska o chrześcijańską postawę wobec prawdy, o wolność wypowiedzi i rzetelność informacji we wszystkich środkach społecznego przekazu – przyznała.

Siwicka przypomniała też fragmenty przemówień św. Jana Pawła II do dziennikarzy, m.in. wygłoszonego w 1981 r. w Hiroszimie, podczas którego Ojciec Święty zachęcał do zachowania wysokich ideałów. „Nie sensacyjność, nie rządzenie opinią publiczną, nie manipulowanie postawami ludzkimi, nie żądza władzy, ale raczej: prawda i miłość oddane na służbę poszczególnej istoty ludzkiej. [...] Starajcie się tak postępować, aby wasze słowa, wasze obrazy, wasze programy zdołały stworzyć silniejszą jedność wśród wszystkich ludzi” – mówił wówczas papież.

W czasie spotkania dziennikarzy w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu kolędy śpiewały dwie młode wokalistki Marta Dauter i Ola Gąsiorowska, laureatka wielu konkursów wokalnych, w tym San Remo Junior.

