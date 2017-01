Poznań: kapłańskie wsparcie dla rodzin w Syrii

ms, Poznań, 2017-01-17

Księża archidiecezji poznańskiej pomogą przez rok 25 rodzinom poszkodowanym w zbrojnym konflikcie w Syrii. Ma to być prezent, jaki zamierzają ofiarować abp. Stanisławowi Gądeckiemu na 25-lecie jego sakry biskupiej, które przypada w marcu. Jubilat „szczerze się ucieszył” z tej inicjatywy – napisali w liście do kapłanów poznańscy biskupi pomocniczy.

Srebrny jubileusz biskupstwa abp. Stanisława Gądeckiego przypada 25 marca. „Braliśmy pod uwagę dar praktyczny, a zarazem taki, który sprawi jubilatowi prawdziwą radość. Ponieważ widzieliśmy z bliska, jak ksiądz arcybiskup przeżywał pobyt wśród uchodźców przebywających w obozach na Bliskim Wschodzie i jego zaangażowanie w szukanie sposobów, jak tym ludziom efektywnie pomóc, pojawiła się propozycja włączenia się w realizację prowadzonego przez Caritas projektu «Rodzina Rodzinie»” – tłumaczą decyzję kapłanów biskupi pomocniczy archidiecezji poznańskiej.

Dzięki akcji Caritas można „adoptować” na jakiś czas konkretne rodziny potrzebujące pomocy. Według danych organizacji międzynarodowych 80% Syryjczyków żyje w ubóstwie, a co trzecie gospodarstwo domowe jest zadłużone. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci.

Wcześniej księża w darze jubileuszowym dla biskupów zazwyczaj włączali się w renowację zabytkowych kościołów. Np. w 1992 z okazji 50-lecia święceń kapłańskich abp. Jerzego Stroby ufundowali renowację kaplicy Krzyża Świętego w katedrze poznańskiej.

Abp Stanisław Gądecki przyjął sakrę biskupią 25 marca 1992 r. z rąk kard. Józefa Glempa w katedrze gnieźnieńskiej. Od 2002 r. jest arcybiskupem metropolitą poznańskim, a od 2014 r. przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

Uroczystości jubileuszowe abp. Gądeckiego odbędą się 26 marca w katedrze poznańskiej i będą transmitowane przez TVP Polonia.

