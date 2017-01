Poznańskie obchody Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (zapowiedź)

bt, Poznań, 2017-01-17

Rozpoczynający się jutro Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan przeżywany w tym roku pod hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 2 Kor 5, 14–20) potrwa w Poznaniu aż do 29 stycznia. Wypełnią go nabożeństwa ekumeniczne odprawiane w różnych kościołach Poznania, a także w innych miejscowościach archidiecezji poznańskiej. Organizatorem obchodów jest Poznańska Grupa Ekumeniczna skupiająca duchownych siedmiu Kościołów chrześcijańskich działających na terenie miasta.

Podczas tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Poznaniu, podobnie jak w całym Kościele, rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z 2 Listu do Koryntian. Jak zaznacza ks. dr Tomasz Siuda z Kościoła rzymskokatolickiego, współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej (PGE), tekst ten podkreśla, że pojednanie jest darem od Boga przeznaczonym dla całego stworzenia: „W Chrystusie bowiem Bóg jednał świat ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, a nam powierzył głoszenie pojednania”.

– Św. Paweł przypomina nam, że skoro Bóg pojednał nas ze sobą w Chrystusie, jesteśmy wezwani do głoszenia tego pojednania innym, zarówno słowem, jak i czynem, do czego przynagla nas miłość Chrystusa – tłumaczy ks. dr Siuda.

Natomiast ks. Jan Ostryk z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, drugi współprzewodniczący PGE, zauważa, że w zamyśle chrześcijan z Niemiec, którzy w tym roku przygotowali materiały do ekumenicznych modlitw, tematyka Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan nawiązuje do obchodzonej w tym roku 500. rocznicy Reformacji.

– Jej świętowanie skupione jest na osobie Jezusa Chrystusa i Jego dziele pojednania jako centrum wiary chrześcijańskiej tak, aby mimo podziałów, które wystąpienie Marcina Lutra wprowadziło do Kościoła, wszyscy chrześcijanie mogli uczestniczyć w obchodach rocznicowych – mówi ks. Ostryk dodając, że w tym roku chrześcijanie z Kościołów ewangelickich po raz pierwszy upamiętnią początek Reformacji razem z rzymskimi katolikami, do czego nawiązuje motyw tegorocznego Tygodnia – pojednanie, do którego przynagla nas miłość Chrystusa.

Obaj duchowni podkreślają też, że priorytetem obchodów tego Tygodnia powinna być modlitwa, która umożliwia poznanie słowa Bożego i życie nim. Dlatego też tradycyjnie PGE nie proponuje w ramach obchodów Tygodnia wydarzeń kulturalnych, ale zaprasza wszystkich chrześcijan do otwarcia serca na Boga i na siebie nawzajem właśnie w modlitwie.

W Poznaniu i innych miejscowościach archidiecezji poznańskiej odbędą się więc liczne nabożeństwa ekumeniczne w świątyniach należących do różnych wyznań chrześcijańskich. Poznańską tradycją jest też zapraszanie na nie kaznodziei z innej konfesji tak, żeby wierni z danego Kościoła mieli okazję posłuchać kazania wygłoszonego przez duchownego reprezentującego inną tradycję chrześcijańską.

Podczas jednego z zaplanowanych w tym roku spotkań, członkowie PGE będą modlili się również razem z więźniami zakładu karnego we Wronkach (23 stycznia) i aresztu śledczego w Poznaniu (24 stycznia). Kaznodzieją będzie tam były więzień a obecnie pastor Kościoła zielonoświątkowego i kapelan więzienny Adam Kalinowski, który podzieli się świacectwem swojego życia. Z kolei 24 stycznia wieczorem w poznańskim kościele pw. św. Wojciecha chrześcijanie różnych wyznań zapraszają na modlitwę kanonami z Taizé.

W łączności z obchodzonym w styczniu Tygodniem Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, 13 lutego o godz. 19.30 w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu odprawione zostaną także nieszpory prawosławne ku czci świętych Cyryla i Metodego, Patronów Europy.

Poznań jest jednym z tych polskich miast, w których sprawa ekumenizmu jest żywa przez cały rok, a nie tylko z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Historia współpracy Kościołów chrześcijańskich w stolicy Wielkopolski ma już bowiem swoją przeszło 40-letnią historię, a w 2002 r. przyjęła bardziej zorganizowaną i systematyczną formę. Wówczas powstała Poznańska Grupa Ekumeniczna skupiająca duchownych sześciu Kościołów chrześcijańskich Poznania: prawosławnego, rzymskokatolickiego, ewangelicko-metodystycznego, ewangelicko-augsburskiego, polskokatolickiego i zielonoświątkowego. Dwa lata temu dołączyli do nich chrześcijanie baptyści ze Wspólnoty Genesis tego Kościoła.

Przedstawiciele tych Kościołów spotykają się regularnie na modlitwie i omawianiu wspólnych działań. Ponadto przez cały rok w kościele pw. św. Wojciecha, jednej z najstarszych świątyń miasta, w każdy ostatni czwartek miesiąca wieczorem (godz. 20.00) gromadzą się osoby, głównie młode, z całego Poznania i okolic, aby wspólnie modlić się kanonami z Taizé o większą widzialną jedność Kościoła.

