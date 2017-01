Abp Gądecki: postać Jeremiasza jest symbolem wierności powołaniu

msz, Poznań, 2017-01-18

„Postać Jeremiasza − uważanego przez pierwotny Kościół za typ Chrystusa, pokornego baranka prowadzonego na rzeź − jest symbolem wierności powołaniu. Wybrane epizody z jego życia ukazują jego zmagania w walce o wierność misji, do której wybrał go Bóg” − zauważył abp Stanisław Gądecki podczas nabożeństwa biblijnego, 17 stycznia, z okazji XX Dnia Judaizmu.

Metropolita poznański przewodniczył modlitewnemu spotkaniu z udziałem przedstawicieli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Filii w Poznaniu, Poznańskiej Grupy Ekumenicznej oraz członków Stowarzyszenia „Coexist” w kościele pw. św. Wojciecha w stolicy Wielkopolski.

Nabożeństwo rozpoczęło się od zapalenia Menory Dialogu, towarzyszącej wydarzeniom związanym z poznańskimi obchodami Dnia Judaizmu.

W komentarzu biblijnym przewodniczący KEP podkreślił, że hasło tegorocznego Dnia Judaizmu: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (Jr 20,7), zaczerpnięte z Księgi Jeremiasza, przywołują dramatyzm powołania prorockiego Jeremiasza, ale i tragizm losu narodu, z którego pochodził.

„Te słowa przywołują nie tylko dramatyzm powołania prorockiego Jeremiasza, człowieka niejako wewnętrznie „przymuszonego” do głoszenia nadchodzącej klęski, lecz także tragizm losu jego ziomków, z jednej strony wybranych przez Boga, a z drugiej strony − odrzucających ten wybór” − zauważył metropolita poznański.

Przewodniczący KEP przypomniał, że przepowiadanie Jeremiasza nie przyniosło pożądanego skutku, a on sam zwątpił w swoją misję. Wypowiedział pod adresem Boga gorzkie słowa: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”. „Słowo „uwiodłeś” w Biblii Hebrajskiej bywa czasami traktowane jako synonim słowa „przekonałeś mnie”, ale także „oszukałeś mnie” (por. Sdz 16,5)” − zaznaczył metropolita poznański.

Zwrócił uwagę na postawę Jeremiasza, który ostatecznie zrozumiał, że „tzw. kłamstwo Boga sprawiło, iż wzrosła w nim siła czyniąca go zdolnym do służenia Bogu bez lęku przed ludźmi”.

Abp Gądecki wskazał na podobieństwa między prorokiem Jeremiaszem a osobą Jezusa. „Istnieje nie tylko związek między treścią Księgi Jeremiasza, ale również między osobą Jeremiasza a osobą Chrystusa. Prorok ten − podobnie jak Chrystus − prowadził święte życie. Był wierny Bogu mimo wszelkich przeciwności. Podobnie jak Chrystus zniósł wiele zelżywości ze strony swoich ziomków” − zauważył metropolita poznański.

Abp Gądecki podkreślił, że postawa Jeremiasza jest wskazówką dla nas, że „bez żywego odniesienia do słowa Bożego nie da się zrealizować własnego powołania. Nie da się też zrozumieć tej szczególnej więzi, jaka nas łączy z Ludem Jeremiasza”.

W komentarzu żydowskim rabin Symcha Keller podkreślił, że słowa wersetu z Księgi Jeremiasza, stanowiącego hasło tegorocznego Dnia Judaizmu, można tłumaczyć jako „uwiodłeś mnie” lub „namówiłeś mnie”. „Uderza nas ból w następnych strofach, z jakim mierzy się prorok, który nie zna misji, jaką przeznaczył mu Stwórca, ale idzie, by ją wypełnić” − stwierdził przewodniczący Rady Religijnej ZGWŻ w RP.

Podkreślił, że w tradycji żydowskiej nie mówi się o celu drogi, ale sama droga jest celem. „Dobre czyny kreują drogę dobrego człowieka” − zaznaczył rabin Keller.

Odpowiadając na pytanie, dlaczego prorok tak bardzo cierpi, jednocześnie błogosławi i przeklina Stwórcę, zauważył, że istota bólu proroka osadzona jest w miłości. Podkreślił, że Jeremiasz wskazuje na potrzebę otwarcia serca na źródło, którym jest sam Bóg.

„Życie miłością jest kluczem do dobrego życia. To jest drogowskaz i droga, którą wskazuje nam prorok” − zaznaczył przewodniczący Rady Religijnej ZGWŻ w RP.

Podczas nabożeństwa w świątyni zabrzmiały modlitewne śpiewy żydowskie w wykonaniu rabina Kellera i Miriam Klimovej.

W ramach obchodów Dnia Judaizmu w Poznaniu 19 stycznia o godz. 18.00 fragmenty „Hioba” Josepha Rotha zaprezentują aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu. Czytanie sceniczne i dyskusja z udziałem prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany i prof. Wiesława Ratajczaka odbędzie się na Scenie Trzeciej Teatru Nowego. Dzień wcześniej, światowej sławy krakowski zespół Kroke da koncert muzyki klezmerskiej w Blue Note Jazz Club.

Poznańskie jubileuszowego obchody Dnia Judaizmu zakończą się 20 stycznia o godz. 18.00 musicalem „Skrzypek na dachu” w Teatrze Muzycznym.

W stolicy Wielkopolski Dzień Judaizmu organizują Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej oraz Stowarzyszenie „Coexist”.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jesteśmy drugim po Włoszech europejskim krajem, w którym zaczęto organizować jego obchody. Później włączyły się w tę inicjatywę m.in. Austria, Holandia i Szwajcaria. Celem tego dnia ma być modlitwa i refleksja nad duchowymi więziami obu religii. Jego obchody przypadają 17 stycznia, w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

