Wspólnota Lednica 2000 zaprasza na ferie pod hasłem „Naucz mnie chodzić po wodzie”

bt, Poznań, 2017-01-24

Działająca przy poznańskim klasztorze dominikanów Wspólnota Lednica 2000 zaprasza młodych ludzi do wspólnego przeżycia tygodnia ferii pod hasłem „Naucz mnie chodzić po wodzie”. Turnus zimowych wakacji odbędzie się w dniach 29 stycznia-4 lutego na Polach Lednickich.

Jak podkreśla w rozmowie z KAI Dominika Chylewska z biura prasowego Ruchu Lednickiego, organizatorzy zapewniają, że będzie to niezapomniany tydzień. – Na Polach Lednickich narodziło się już wiele przyjaźni, a nawet miłości na całe życie. Zapraszamy więc do przeżycia kolejnej przygody! – zachęca.

W planie każdego dnia spędzonego na Polach Lednickich przewidziano m.in. Mszę św., warsztaty, konferencje, pracę z Pismem Świętym oraz prowadzącą śladami przemówień św. Jana Pawła II skierowanych do uczestników Spotkań Młodych na Lednicy. Nie zabraknie też wolnego czasu, który spędzić będzie można na spacerach czy grach planszowych oraz spotkań z zaproszonymi gośćmi.

Dominika Chylewska wyjaśnia, że każdy dzień skoncentrowany będzie na konkretnym temacie. I tak w poniedziałek mowa będzie o więziach z samym sobą i z drugim człowiekiem, a we wtorek o więzi z Bogiem. W kolejnych dniach uczestnicy ferii pochylą się nad odpowiedzialnością za siebie, za drugiego oraz za ojczyznę i wiarę, a zakończą rozważaniami nad istotą wspólnoty. Każdy z uczestników proszony jest zresztą o przywiezienie ze sobą swoich krótkich przemyślenia na temat więzi, odpowiedzialności i wspólnocie spisanych na kartce.

Koszt zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku na Polach Lednickich to 25 zł/dobę. Więcej na www.lednica2000.pl w dziale aktualności oraz na profilu facebookowym Ferie na Lednicy.

