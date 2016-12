Przemyśl: Msza św. w intencji abp. Adam Szala

pab, Przemyśl, 2016-12-22

W kaplicy seminarium duchownego w Przemyślu odprawiona została w czwartek Msza św. w intencji abp. Adama Szala. Metropolita przemyski jutro będzie obchodził 16. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej, a w sobotę przypada dzień jego imienin i 63. urodzin.

Mszy św. przewodniczył abp Adam Szal, a wraz z nim koncelebrowali ją m.in. arcybiskup senior Józef Michalik i biskup Stanisław Jamrozek. Ofiarowana była również w intencji innych księży, którzy w tych dniach obchodzą swoje imieniny.

Homilię wygłosił ojciec duchowny przemyskiego seminarium ks. dr Tomasz Picur. Zwrócił on uwagę, że jedynym sensownym uzasadnieniem wcielenia Syna Bożego jest Jego bezwarunkowa miłość do ludzi. – To Bóg, który przychodzi na ziemię, by być razem z udręczonym człowiekiem i podźwignąć go z jego biedy – powiedział.

Dziękując za złożone życzenia, abp Szal nawiązał do corocznej przemyskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Pątnikom, którzy wędrują do Częstochowy, modlitwą towarzyszą również pielgrzymi duchowi. O takie wsparcie prosił metropolita przemyski. – Nasze życie porównywane często do drogi, domaga się towarzyszenia nam duchowego. To nie przypadek, że papież Franciszek na zakończenie właściwie każdego spotkania, mówi: Módlcie się za mnie – powiedział abp Szal. – Ta modlitwa jest nam wszystkim potrzebna – zaznaczył.

Abp Adam Szal urodził się 24 grudnia 1953 r. w Wysokiej Łańcuckiej. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Wkrótce potem został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1979 r. w Przemyślu z rąk bp. Ignacego Tokarczuka. Ukończył doktorat z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1988 r. został dyrektorem biblioteki i wykładowcą w seminarium. W lipcu 1996 r. abp Michalik mianował go rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

16 listopada 2000 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej ze stolicą tytularną Lavello. Święcenia przyjął 23 grudnia w przemyskiej archikatedrze. Głównym konsekratorem był abp Józef Michalik, natomiast współkonsekratorami – biskupi: Stefan Moskwa i Edward Białogłowski. Nominat za zawołanie biskupie przyjął słowa "Gloria Tibi Trinitas", czyli "Chwała Tobie Trójco".

Metropolitą przemyskim został mianowany przez papieża Franciszka 30 kwietnia 2016 r. Ingres do archikatedry odbył 21 maja.

Abp Adam Szal jest członkiem Komisji Episkopatu ds. Misji, a od 2007 r. delegatem KEP ds. Ruchu Światło-Życie.

