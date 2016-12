Przemyśl: 50 pralek od Caritas dla zwycięzców konkursu „Razem oszczędzamy wodę i energię”

pab, Przemyśl, 2016-12-22

Aż 50 pralek klasy A+++ było do wygrania w konkursie plastycznym „Razem oszczędzamy wodę i energię” zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Był on skierowany do rodzin, które posiadają co najmniej troje dzieci. Przekazanie nagród odbędzie się 23 grudnia podczas miejskiej wieczerzy wigilijnej w Przemyślu.

To już druga edycja konkursu. W tym roku wpłynęło prawie 80 prac. Zadanie polegało na przygotowaniu pracy plastycznej promującej wartości i korzyści płynące z oszczędzania wody i energii, przy jednoczesnym promowaniu pozytywnych zmian zachodzących w ludziach.

– Poziom był zróżnicowany. Są prace dobre, ale są też takie, nad którymi należałoby jeszcze trochę popracować. Widać w nich podejście nowatorskie i bardzo współczesne, bo pojawiają się energooszczędne żarówki, odnawialne źródła energii oraz domowe sposoby na oszczędzanie energii – mówi ks. Marek Wojnarowski, przewodniczący komisji konkursowej, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu.

Ks. Wojnarowski cieszy się, że można było nagrodzić tak dużo uczestników. – Gdybyśmy mieli wybrać tylko trzy najlepsze prace, byłoby znacznie trudniej, ponieważ wpłynęło prawie 80 prac – mówi.

Konkurs organizowany został w ramach programu pod nazwą „Rodzina+. Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych.” Jest on współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

