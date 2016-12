Przemyśl: abp Szal spotkał się na wigilii z potrzebującymi

pab, Przemyśl, 2016-12-24

Abp Adam Szal spotkał się z potrzebującymi na wigilii zorganizowanej przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w hali Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu. – Nigdy nie ma tak, żebyśmy nie umieli się podzielić swoim sercem – powiedział metropolita przemyski.

Spotkanie odbyło się 23 grudnia. Wzięło w nim udział ok. 700 osób. Rozpoczęło się od Mszy św., której przewodniczył abp Adam Szal. W kazaniu zachęcał, aby przez drobne czyny i gesty, każdy z obecnych stawał się prorokiem na miarę Jana Chrzciciela, Zachariasza czy jego żony św. Elżbiety.

- Ktoś powiedział, że nigdy nie ma tak, żebyśmy nie umieli się podzielić swoim sercem. Może nam brakować i brakuje pieniędzy, brakuje może zdrowia, rodziny czy przyjaciół, ale mamy serce i uczucie, którym zechciejmy się podzielić z tymi, którzy tego potrzebują jako dobrego słowa, uśmiechu, wyciągniętej ręki z opłatkiem. Każdy z nas potrzebuje życzliwości – mówił metropolita przemyski.

Przed wieczerzą był czas na podzielenie się opłatkiem. Obecnym życzenia złożyli przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarnych oraz instytucji wspierających ubogich.

Na stole znalazły się m.in. barszcz, paluszki drożdżowe, pierogi, kapusta z grzybami i smażona ryba. Oprócz posiłku, każdy otrzymał paczkę świąteczną z żywnością na świąteczny stół. Takie paczki są również dostarczane do potrzebujących, którzy na spotkanie nie mogli przyjść, a znajdują się w trudnej sytuacji.

Organizowana przez przemyską Caritas wigilia jest największą na Podkarpaciu. W tym roku zgromadziła około 700 osób bezdomnych, ubogich i samotnych.

