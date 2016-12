Abp Szal w orędziu na Boże Narodzenie: mamy być aniołami, głoszącymi Dobrą Nowinę

pab, Przemyśl, 2016-12-24

– W ten szczególny, wigilijny dzień, pomyślmy o tym, w jaki sposób każdy z nas może, a właściwie powinien być aniołem obwieszczającym radosną nowinę – zachęca abp Adam Szal w orędziu na tegoroczne Boże Narodzenie.

Abp Adam Szal zachęca do refleksji nad postawą aniołów i pasterzy z biblijnego opisu narodzin Jezusa. – Po orędziu anioła pasterze poszli do Betlejem, aby zobaczyć, co się tam wydarzyło. Poszli i oddali pokłon Jezusowi, opowiadając o tym wszystkim, co im było powiedziane. Potem wrócili, by dzielić się tą wiadomością – mówi.

Abp Szal mówi, że te święta są pełne radości i pokoju, bo są to szczególne dary Jezusa przychodzącego na świat. Boże Narodzenie, jak stwierdza abp Szal, są też okazją do wdzięczności „za wszystkich aniołów, których Pan Bóg postawił na naszej drodze”. Wyjaśnia, że są to aniołowie stróżowie, ale i najbliżsi ludzie, wychowawcy i „wszyscy ludzie dobrej woli, którzy poznali Chrystusa, poznali tajemnicę obecności Boga między ludźmi i chcą się tą prawdą dzielić”.

– I my mamy być aniołami. Anioł to ktoś dobry, to ktoś posłany do drugiego człowieka, to ktoś, kto zwiastuje orędzie o tym, że Pan Bóg istnieje, że z Panem Bogiem trzeba się liczyć, że Pan Bóg chce naszego szczęścia wiecznego – mówi abp Szal.

Zaznacza, że w bieżącym roku mamy sobie szczególnie uświadamiać obowiązek ewangelizacji, który spoczywa na każdym chrześcijaninie.

Na zakończenie metropolita przemyski życzy wszystkim, aby wszystkim spełniły się słowa z Księgi Liczb: „Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad wami, niech was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku was oblicze swoje i niech was obdarzy pokojem”.

Nagranie z orędziem abp. Adama Szala zrealizowała i wyemituje w wigilijny wieczór TVP3 Rzeszów. Jest ono również dostępne na stronie internetowej archidiecezji przemyskiej.

