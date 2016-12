Przemyśl: zainaugurowano Rok Świętego Brata Alberta

łsz, Przemyśl, 2016-12-27

W noc Narodzenia Pańskiego w parafii św. Brata Alberta w Przemyślu uroczyście zainaugurowano „Rok Świętego Brata Alberta”. Okazją ku temu była przypadająca na dzień 25 grudnia br. dokładnie setna rocznica śmierci Świętego Patrona Ubogich. Pasterce przewodniczył bp Stanisław Jamrozek, który w homilii zaznaczył, że „przychodzimy dzisiaj, aby dziękować Panu za Jego objawienie się, za Jego uniżenie. Tak bardzo stał się jednym z nas, że stał się naszym Sługą. W takim kontekście patrzymy na św. Brata Alberta, w którego rok wchodzimy”.

Bp Stanisław zachęcał, aby na nowo odkrywać w sobie Betlejem i mieć świadomość wybrania przez Boga. – Prawdziwe narodzenie Jezusa w nas dokonuje się wtedy, kiedy my tutaj na ziemi potrafimy się jak najpełniej upodobnić się do Zbawiciela. To powinniśmy sobie ciągle uświadamiać i odkrywać – podkreślał biskup.

Odnosząc się do rozpoczynającego się Roku Świętego Brata Alberta hierarcha zaznaczył, że Patron Ubogich ma być wzorem przyjęcia Jezusa, jako kogoś najważniejszego i pełnienia Jego woli w swoim życiu. – Pan Bóg stopniowo doprowadzał go do odkrycia swojego powołania, jako posługi dla ludzi biednych, cierpiących i opuszczonych – zaznaczył. Dlatego każdemu potrzebne jest ubóstwo duchowe, które pozwoli obdarowywać innych miłością, pokojem i obecnością.

Święty Brat Albert jest także przykładem do nauki zwykłej, wrodzonej dobroci serca, której brakuje we współczesnym świecie. – Człowiek dobry życzy drugiemu, żeby to co sam posiada stało się także jego udziałem. Na tym polega prawdziwa dobroć – podkreślał bp Jamrozek.

To wszystko można osiągnąć skupiając się na znajdowaniu w obliczu drugiego człowieka, oblicza samego Jezusa. – Jest ono zniekształcone przez ludzkie wady, słabości, grzechy, ale nie mogę go odtrącać, bo dostrzegam w nim Pana, który potrzebuje pomocy i tę pomoc staram się okazywać – powiedział biskup zachęcając do ciągłego i wnikliwego poznawania życia, działalności i osoby świętego Brata Alberta.

- Czujemy się wyróżnieni obecnością bp. Stanisława. Rozpoczynamy Rok Świętego Brata Alberta i chcemy wraz z naszym Patronem pochylać się nad narodzonym Jezusem, dziękować Mu za to że przyszedł na świat i naśladować Jego dobroć oraz miłosierdzie – mówił podczas uroczystej Pasterki ks. Tadeusz Baj, proboszcz parafii św. Brata Alberta w Przemyślu.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/