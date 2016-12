Przemyśl: odsłonięto tablicę pamięci ofiar aborcji

pab, Przemyśl, 2016-12-28

Na Cmentarzu Głównym w Przemyślu została odsłonięta tablica poświęcona pamięci dzieci nienarodzonych – ofiar aborcji. Uroczystość miała miejsce 28 grudnia w święto świętych Młodzianków Męczenników. Przewodniczył jej metropolita przemyski abp Adam Szal.

Tablica została umieszczona na jednej ze ścian kaplicy cmentarnej. U góry widnieje napis: „Świętej Pamięci Dzieciom Nienarodzonym. Nieochrzczonym, bezimiennym, niemym ofiarom aborcji.” Poniżej znajduje się postać Jezusa Miłosiernego oraz słowa: „Miłosierny Boże przebacz wszystkim współwinnym”.

– Zgromadziliśmy się w liturgiczne święto Świętych Młodzianków, aby utrwalić pamięć o dzieciach nienarodzonych, nieochrzczonych i bezimiennych, niemych ofiarach aborcji. Tych, których twarzy, jak mówił św. Jan Paweł II, nie poznała nawet własna matka. Nasza obecność jest wyrazem nadziei, że dzieci te doświadczają błogosławionych owoców niezgłębionego miłosierdzia Bożego – powiedział abp Adam Szal.

Metropolita przemyski przypomniał naukę Katechizmu Kościoła Katolickiego, który wyraża nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Kościół odwołuje się w tym stanowisku do „wielkiego miłosierdzia Bożego, które pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni” oraz do słów Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im”.

Abp Szal zaznaczył, że w tym miejscu chce też wypraszać miłosierdzie dla świata, który wielokrotnie bardzo liberalnie i wybiórczo traktuje prawo każdego człowieka do życia. – Módlmy się o otrzeźwienie dla ludzkości, dla naszej ojczyzny, abyśmy umieli szanować każde życie. Módlmy się także o miłosierdzie dla tych, którzy dopuszczają się zbrodni, pozbawiając życia drugiego człowieka, także tego, który nie może się bronić i jest tak niewinny – zachęcał.

Hierarcha wskazał, że ta tablica ma skłaniać do refleksji nad tajemnicą życia.

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Przemyślu ks. Marek Machała wyjaśnił, że głównymi inicjatorami powstania tej tablicy były osoby, które w swoim sumieniu niosą ciężar winy, ponieważ zmuszone okolicznościami dawnego systemu przez lata musiały asystować w zabiegach aborcji jako pracownicy służby zdrowia.

Uroczystość natomiast zorganizowali: Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Stowarzyszenie Świeckich Doradców Życia Rodzinnego „Miłość i Odpowiedzialność” oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.

Tablicę poświęcił abp Szal, a odsłonili ją: prezydent Przemyśla Robert Choma i przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu, a jednocześnie prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej Lucyna Podhalicz.

Tablica ma pobudzać wszystkich ludzi dobrej woli do pełnego szacunku i obrony życia każdego poczętego dziecka, umacniać nadzieję zbawienia dzieci nienarodzonych, nieochrzczonych, bezimiennych, niemych ofiar aborcji, a serca obciążone ciężarem winy, napełniać promieniami miłosierdzia.

