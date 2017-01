Malhowice: na planowanym przejściu granicznym przekazano Betlejemskie Światło Pokoju na Ukrainę

pab, Malhowice, 2017-01-05

W miejscu, gdzie ma powstać polsko-ukraińskie przejście graniczne, 5 stycznia spotkali się Polacy i Ukraińcy, aby złożyć sobie świąteczne życzenia i przekazać Betlejemskie Światło Pokoju. Wydarzenie odbyło się już po raz dziewiąty.

Na linii granicznej polscy harcerze przekazali płastunom z Ukrainy Betlejemskie Światło Pokoju. Gospodarzami uroczystości byli: starosta przemyski Jan Pączek oraz przewodnicząca Rady Rejonowej w Starym Samborze Tatiana Terlecka. Wzięli w niej udział również parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz z przygranicznych terenów obu krajów i funkcjonariusze służb mundurowych.

Kapłani obrządków: rzymsko- i greckokatolickiego oraz prawosławnego poświęcili opłatki i prosforę, którymi zebrani podzielili się, składając sobie życzenia.

– Oby przyjście Jezusa Chrystusa odnowiło nasze serca. Ukraińcom życzymy tego, aby pokój zagościł w waszych domach, w waszym sercu i w waszym kraju. Życzymy również wytrwałości w dążeniu do demokratycznych przemian, które rozpoczęliście i kontynuujecie. Oby nikt nie cierpiał wojny i głodu. Oby wzajemna życzliwość przepełniała nas wszystkich, a tutaj w rejonach przygranicznych panował pokój, zgoda, współpraca – powiedział starosta przemyski Jan Pączek.

Tatiana Terlecka, przewodnicząca Rady Rejonowej w Starym Samborze dziękowała natomiast za „bratnią rękę do pomocy” ze strony Polaków.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów oraz znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. Akcja została zorganizowana po raz pierwszy w roku 1986 przez Austriackie Radio i Telewizję w Linzu.

