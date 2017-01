Bp Jamrozek: bądźcie autentycznymi świadkami wiary

pab, Krosno, 2017-01-06

Do bycia autentycznymi świadkami wiary zachęcał uczestników Orszaku Trzech Króli w Krośnie bp Stanisław Jamrozek. Przemyski biskup pomocniczy przewodniczył tam Mszy św. na rozpoczęcie tego wydarzenia.

W kazaniu bp Jamrozek dał trzy wskazówki do lepszego poznawania Pana Boga. Pierwszą jest umiejętność odczytywania znaków od Pana Boga. Kaznodzieja zauważył, że niejednokrotnie może to być doświadczenie cierpienia, ale też radości. Kolejną zasadą, jaką podał to słuchanie innych ludzi.

– Pozostawieni sami sobie nie dojdziemy do poznania Pana Boga. Pytajmy się tych, którzy mają doświadczenie wiary, którzy świadectwem swojego życia wskazują nam na Jezusa. Dzieci powinny pytać rodziców, inni tych, którzy wiarą żyją na co dzień – mówił.

Biskup podkreślił, że przyprowadzanie dzieci do kościoła i rozwijanie u nich wiary, to "wielkie zadanie rodziców".

Kolejną ważną zasadą w poznawaniu Boga, którą podał bp Jamrozek, jest czytanie Pisma Świętego. "Jeśli będę nim żył na co dzień, to Pan Bóg będzie coraz bardziej odkrywał swoje światło, którym mnie zapali i ono będzie we mnie płonąć. Wtedy będę innym wskazywać jak sam odkryłem Jezusa" – powiedział.

Hierarcha zachęcał obecnych w świątyni, aby byli autentycznymi świadkami wiary, którzy swoim życiem głoszą, że Bóg zajmuje najważniejsze miejsce w ich życiu. "Wtedy świadectwo wiary będzie bardzo czytelne dla każdego człowieka" – stwierdził.

Msza św. sprawowana była w kościele pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli, który jest również Sanktuarium św. Jana Pawła II. Po liturgii uczestnicy Orszaku w barwnym korowodzie, przy śpiewie kolęd i piosenek bożonarodzeniowych, ulicami Krosna udali się na Rynek.

Organizatorem krośnieńskiego orszaku było Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: prezydent Krosna Piotr Przytocki, metropolita przemyski abp Adam Szal, przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk.

