Archidiecezja przemyska: schroniska i jadłodajnie przygotowane na przyjęcie większej liczby potrzebujących

pab, Przemyśl, 2017-01-07

Organizacje, które na terenie archidiecezji przemyskiej udzielają pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym są przygotowane na silne mrozy. Wolnymi miejscami wciąż dysponuje m.in. Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Przemyślu.

Prezes koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta w Przemyślu Henryk Hass powiedział KAI, że w tym czasie wiele osób zgłasza się samych, ale gdy tylko zrobi się nieco cieplej, opuszczają schronisko. – Wielu bezdomnych mieszka w nieogrzewanych pustostanach. Na ogół na noc przywozi ich straż miejska lub policja, a rano wychodzą z własnej woli – powiedział.

Jak zaznaczył, przemyskie schronisko dysponuje 80 miejscami, które spełniają standardy określone w nowych przepisach, dotyczących m.in. wymaganego metrażu. Na razie zajętych jest niespełna 70. – Nikogo nie zostawimy bez pomocy. Jeśli skończą się miejsca w pokojach, będziemy dostawiać łóżka na świetlicy – zapewnił.

Zdarza się, że z pomocy korzystają także osoby, które mają swoje mieszkania, ale nie stać ich na opał.

W archidiecezji przemyskiej funkcjonuje wiele noclegowni i jadłodajni. Najczęściej prowadzi je Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta lub Caritas. Ta pierwsza organizacja w Jarosławiu prowadzi dom dla kobiet oraz kuchnię, w Krośnie schronisko dla mężczyzn i kuchnię, a w Łańcucie jadłodajnię, łazienkę, punkty wydawania odzieży i porad medycznych.

Z kuchni Caritas korzysta w Przemyślu ok. 350 osób, w Leżajsku – 130, a w Krośnie – 50. Noclegownia dla kobiet w Przemyślu jest przygotowana na przyjęcie 40 osób, a taka sama placówka dla mężczyzn w Leżajsku ma 50 miejsc. W Przemyślu Caritas prowadzi także łaźnię i pralnię dla bezdomnych.

W związku z intensywnymi opadami śniegu i gwałtownymi spadkami temperatur, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu zwróciło się z apelem o zachowanie szczególnej czujności oraz wsparcie osób bezdomnych i potrzebujących pomocy, które samodzielnie, z różnych powodów, nie potrafią zapewnić sobie i swoim rodzinom odpowiednich warunków w okresie zimowym. W tym mieście można skorzystać z pomocy Schroniska im. św. Brata Alberta (dla kobiet), Schroniska dla mężczyzn prowadzonego przez Fundację „Wzrastanie” oraz jadłodajni przy Kościele NMP Królowej Polski.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/