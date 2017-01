Abp Szal: bądźmy dumni z tego, że jesteśmy katolikami

pab, Przemyśl, 2017-01-08

Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy katolikami – pisze abp Adam Szal w krótkim słowie skierowanym do diecezjan z okazji wizyty duszpasterskiej. W tym roku księża archidiecezji przemyskiej przy okazji kolędy wręczają w domach książeczki z rozważaniem przygotowanym przez ks. Marcina Węcławskiego z archidiecezji poznańskiej. Wprowadzenie do edycji przemyskiej napisał abp Szal.

„Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy katolikami, że wierzymy w Boga i że mamy Maryję za Matkę. Starajmy się wszędzie być świadkami wiary. Twórzmy wspólnoty żywego Kościoła, włączajmy się w działalność ruchów i stowarzyszeń katolickich” – wskazuje abp Adam Szal. Hierarcha zachęca do obrony chrześcijańskiego modelu rodziny, życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz troski o trzeźwość dzieci, młodzieży i rodzin. Apeluje także o przekazywanie wiary następnym pokoleniom.

Metropolita przemyski stwierdza, że hasło tegorocznego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście” jest nawiązaniem do słów Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. „To samo mówi i nam: apostołujcie swoim życiem, życiem sprawiedliwym i miłosiernym. Bądźcie przedłużeniem Moich ust, Moich rąk i Mego serca. Bądźcie Moimi świadkami” – zaznacza abp Szal.

Hierarcha wskazuje, że wypełnieniem tego polecenia może być wyjazd na misje, wspieranie ich materialnie i duchowo, a także działalność ewangelizacyjna w parafiach. „Niech nie zabraknie w nas misyjnego zapału – tego skierowanego do naszych bliskich w rodzinach, parafiach i w całej Ojczyźnie, ale także i do tych, którzy żyją daleko od nas objęci opieką misyjną Kościoła” – zachęca.

„Idźmy z Ewangelią do współczesnego świata. Czyńmy to z radością i z pośpiechem, tak jak to uczyniła Najświętsza Maryja Panna. Niech Ona inspiruje nas w podejmowaniu trudów głoszenia radosnej prawdy Ewangelii” – pisze na końcu abp Szal.

