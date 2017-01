Przemyśl: mieszkańcy uczcili Dzień Judaizmu

pab, Przemyśl, 2017-01-18

Grupa mieszkańców Przemyśla uczciła Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce w tzw. lesie grochowieckim na obrzeżach miasta. Znajduje się tam pomnik, upamiętniający ofiary mordu, dokonanego przez hitlerowców w lipcu 1942 r. Szacuje się, że mogło wówczas zginąć od tysiąca do dwóch tysięcy osób narodowości żydowskiej.

– Spotykamy się od kilkunastu lat. W Przemyślu w sumie zginęło około 17 tys. Żydów. Uważam, że jest to sprawa kluczowa, aby o nich pamiętać. Nasza inicjatywa jest oddolną, nie organizuje tego żadna instytucja. Ubolewam nad tym, że Dzień Judaizmu nie jest w Przemyślu upamiętniany w sposób bardziej uroczysty – powiedział KAI Jan Bartmiński, inicjator spotkań.

W tym roku w spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. Odczytano m.in. „Dziennik” Reni Spiegel, Żydówki z przemyskiego getta.

Zbrodnię upamiętnia obelisk w kształcie pękniętej macewy z napisem w języku polskim i hebrajskim: „Ziemio nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał. Pamięci mieszkańców Przemyśla i okolic zamordowanych w tym miejscu przez hitlerowców w 1942 r.”.

Ze względu na fakt, że przemyskie getto nie mogło pomieścić wszystkich Żydów, w ostatnich dniach lipca 1942 r. Niemcy masowo wywozili Żydów do obozów koncentracyjnych. Osoby niezdolne do pracy: dzieci, inwalidzi, chorzy i starcy wywożeni byli do „lasku grochowieckiego”, w pobliżu Fortu VII Helicha i tam rozstrzeliwani. Hitlerowcy wykorzystali trzy poaustriackie rowy na zbiorowe mogiły. Miejsce pochówku przysypali ziemią i zasadzili na nim jodły. Zginęło tam od tysiąca do dwóch tysięcy osób.

Co roku z okazji Dnia Judaizmu grupa przemyślan odwiedza to miejsce i zapala znicze.

