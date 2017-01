Abp Szal: dominikanie nadal mają wiele zadań do zrealizowania

pab, Jarosław, 2017-01-21

Zakon dominikański w dalszym ciągu ma wiele zadań do zrealizowania, a przede wszystkim głosić Chrystusa – powiedział abp Adam Szal w sobotę w klasztorze ojców dominikanów w Jarosławiu. Metropolita przemyski przewodniczył tam uroczystości zakończenia jubileuszu 800-lecia istnienia tego zakonu.

Abp Szal zaznaczył na wstępie do Mszy św., że powstanie zakonu dominikanów było wydarzeniem przełomowym w historii Kościoła, a zakonnicy odegrali ważną rolę w jego dziejach. – Dzisiaj, gdy towarzyszy nam hasło „Idźcie i głoście”, to patrząc w przyszłość, zakon dominikański w dalszym ciągu ma wiele zadań do zrealizowania, a przede wszystkim głosić Chrystusa – powiedział metropolita przemyski.

Kazanie wygłosił ekonom klasztoru o. Jacek Kopera. On również nawiązał do hasła trwającego roku duszpasterskiego. – Każdy z nas jest powołany, by to posłanie, którym zostaliśmy obdarzeni, zostało zbudowane na fundamencie doświadczenia miłosierdzia Bożego. Jesteśmy posłani w świat, od którego się nie odwracamy, którego nie unikamy. Jako zakonnicy prowadzimy bardzo aktywny tryb życia. Nie odwracamy się ani od tego świata, ani od człowieka. Dzięki temu patrzymy na świat w bardzo pozytywny sposób jako dzieło Boga – mówił.

Uroczystość, która się odbyła w sobotę wieczorem w Jarosławiu, związana była z zakończeniem jubileuszowego roku 800-lecia istnienia Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), które tego dnia miało miejsce na całym świecie.

W Jarosławiu dominikanie pracują od 13 Czerwca 1777 roku. Wówczas przybyło do tego miasta pięciu braci z Bochni, gdzie na skutek pożaru stracili kościół i klasztor. Władze austriackie przychyliły się do prośby przeora z Bochni o. Jana Prochaskiego i pozwoliły im zająć w Jarosławiu klasztor pojezuicki.

W ten sposób zostali oni opiekunami kościoła Matki Bożej Bolesnej, który nosi tytuł bazyliki i ma rangę sanktuarium. Znajdująca się w świątyni figura Piety w 1636 r. została przez ówczesnego biskupa przemyskiego uznana za cudowną, a w 1755 r. ukoronowano ją po raz pierwszy koronami papieskimi.

15 września 2013 r. na jarosławskim Rynku odbyła się ponowna koronacja koronami poświęconymi przez papieża Franciszka. Nowe korony są efektem niecodziennego zdarzenia, do którego doszło 28 grudnia 2012 r. Podczas porannej Mszy świętej, obraz zasłaniający figurę Matki Bożej podnosił się do góry i w tym momencie obie korony równocześnie spadły do wewnętrznej niszy ołtarzowej. Wówczas od wiernych wyszła inicjatywa wykonania nowych koron. W tym celu przynosili różne własne przedmioty wykonane ze złota i srebra.

