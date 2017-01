Kalwaria Pacławska: jutro rozpoczyna się 11. Zimowe Franciszkańskie Spotkanie Młodych

pab, Kalwaria Pacławska, 2017-01-22

W sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla rozpocznie się jutro (23 stycznia) 11. Zimowe Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Potrwa do 28 stycznia, a odbywać się będzie pod hasłem „Spełnieni”.

W programie 5-dniowego spotkania znajdą się codzienne Msze św., konferencje, dyskusje na trudne i nurtujące młodzież tematy oraz oczywiście czas na odpoczynek. Sprzyjać będzie temu aura, ponieważ w Kalwarii Pacławskiej panuje zima w pełnym tego słowa znaczeniu.

Tegoroczne spotkanie zgromadzi ok. 120 osób z województw, w których aktualnie trwają ferie. Najwięcej młodzieży przyjedzie z Podkarpacia.

Franciszkańskie Spotkania Młodych w Kalwarii Pacławskiej organizowane są co roku w lipcu od 1988 r. Gromadzą około tysiąca osób, a uczestnicy nocują na polu namiotowym. Od 2007 r. odbywają się także zimowe edycje FSM-u. Ze względu na aurę nocleg odbywa się w Domu Pielgrzyma, a uczestniczy w nich ok. 100 – 150 osób.

"Może to właśnie Zimowy FSM jest najlepszym momentem na podjęcie decyzji, co dalej z moim życiem? Czy jestem spełniony? Co może dać mi to spełnienie? Odpowiedź jest jedna – Bóg. Tak często o Nim zapominamy. Nie rozmawiamy z Nim, nie prosimy, nie dopominamy się” – wskazują organizatorzy.

Organizatorem spotkania jest krakowska prowincja franciszkanów oraz Klasztor i Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.

