Boże Narodzenie w Kościele greckokatolickim

pab, Przemyśl, 2016-12-24

Kościół greckokatolicki w Polsce Boże Narodzenie obchodzi – podobnie jak prawosławny - 7 stycznia, a świętowanie trwa trzy dni. Różnica wynika z faktu, że Kościół greckokatolicki w liturgii stosuje kalendarz juliański, a nie gregoriański, tak jak Kościół rzymskokatolicki.

Boże Narodzenie poprzedza 40-dniowy Post Filipowy, który swoją nazwę nosi od imienia apostoła, którego wspomnienie wypada w przeddzień rozpoczęcia postu.

Wigilia, zwana też Swiatym Weczerem, obchodzona jest 6 stycznia. W tym dniu obowiązuje ścisły post. Wieczorem rodzina zasiada do uroczystej kolacji, na której spożywa się 12 potraw, a do głównych należy kutia zrobiona m.in. z pszenicy (symbol rodzącego się życia), miodu (symbol wiecznego szczęścia), maku, orzechów i bakalii. Zamiast opłatka jest prosfora – pszenny chleb.

Późnym wieczorem w cerkwiach odbywa się „Powieczeria”, czyli nabożeństwo połączone ze śpiewem pieśni z Pisma Świętego. W centralnej części kościoła na stoliku o nazwie „tetrapod” ustawiona jest ikona i krzyż. Obok w specjalnym naczyniu znajduje się pięć małych chlebków, wino, pszenica i oliwa, które na zakończenie nabożeństwa są błogosławione.

W pierwszy dzień Świąt na zakończenie Eucharystii poświęconym olejem kapłan czyni na czołach wiernych znak krzyża. Następnie podzielone chlebki polewa się oliwą i rozdaje każdemu uczestnikowi Liturgii.

W drugim dniu obchodzona jest uroczystość Świętej Bogurodzicy i świętego Józefa, nazywana uroczystością Świętej Rodziny, a w trzecim św. Stefana (w Polsce: Szczepana) pierwszego męczennika i diakona. Zazwyczaj pierwszy dzień świętowany jest w gronie najbliższej rodziny, a dwa kolejne to czas spotkań i odwiedzin kolędowych.

Kościół greckokatolicki liczy obecnie ok. 50 tys. wiernych w dwóch diecezjach: archidiecezji przemysko-warszawskiej i diecezji wrocławsko-gdańskiej.

