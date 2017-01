Abp Popowicz w orędziu na Boże Narodzenie: z narodzeniem Jezusa Bóg daje nam nową nadzieję

pab, Przemyśl, 2017-01-06

Z narodzeniem Jezusa Bóg daje nam nową nadzieję, jakże odmienną od tej, którą nieraz dają nam ludzie. Boża obietnica nigdy nie zawodzi – mówi w bożonarodzeniowym orędziu do wiernych abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolickiego. Wierni tego Kościoła, podobnie jak i innych Kościołów wschodnich, dzisiaj obchodzą wigilię Bożego Narodzenia.

W orędziu abp Popowicz wskazuje, że wszystkie zwyczaje, śpiew kolęd, uczestnictwo w liturgii ma utwierdzać ludzi w przekonaniu, iż to, co stało się w Betlejem, „nie było tylko jakąś iluzją lub mitem”. Hierarcha stwierdza, że Bóg przychodzi nie w jakiś spektakularny sposób, ale rodzi się tak samo jak każdy z ludzi. Podobnie przychodzi do współczesnego świata.

– Z Jego narodzeniem Bóg daje nam nową nadzieję, jakże odmienną od tej, którą nieraz dają nam ludzie. Ileż to razy słyszymy z różnych ust słowa wszelkich obietnic, danych nam po to, ażeby uzyskać naszą przychylność, nasze poparcie. Ale w chwili, kiedy ktoś osiągnie swój cel, bardzo szybko zapomina o danej nam obietnicy. A Boża obietnica nigdy nie zawodzi – podkreśla abp Popowicz.

Na potwierdzenie tych słów wskazuje na historię Cerkwi greckokatolickiej. – Ileż to razy zdawało się, że nic nie zdoła nas wyprowadzić z doliny śmierci, ale silna wiara i głęboka nadzieja, iż Pan Bóg jest z nami, pozwalała nam przetrwać i żyć dalej – zauważa.

Metropolita przemysko-warszawski zwraca uwagę, że świętowaniu towarzyszy składanie sobie życzeń oraz obdarowywanie prezentami. – W tym wszystkim nie możemy zapomnieć, iż największy dar daje nam sam Pan Bóg, posyłając na świat, dla mnie i dla ciebie, Swego Jednorodzonego Syna – zrodzonego z Niewiasty – kiedy nastała pełnia czasu. Dlatego, tak ważnym jest pochylenie się nad Bożym Dziecięciem, przyjęcie Go w swe ramiona, odczucie sercem i umysłem bliskości Stwórcy obok swego stworzenia – wskazuje.

– Prośmy więc, ażeby Syn Boży błogosławił nas, nasze rodziny, parafie, Cerkiew naszą i cały świat, który tak bardzo potrzebuje bliskości Boga. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. Niech Boże Dziecię wszystkim nam błogosławi – kończy swoje orędzie abp Popowicz.

Wigilia Bożego Narodzenia w Kościołach wschodnich, m.in. w Kościele greckokatolickim, przypada 6 stycznia. Świętowanie trwa trzy dni. Pierwszego dnia wspomina się narodzenie Jezusa, w drugim obchodzona jest uroczystość Świętej Bogurodzicy i świętego Józefa, nazywana uroczystością Świętej Rodziny, a w trzecim św. Szczepana, pierwszego męczennika i diakona. Trzydniowe obchody Bożego Narodzenia podkreślają również udział Trójcy Świętej w dziele zbawienia.

Różnica w dacie obchodzenia świąt wynika z faktu, że Kościół greckokatolicki i prawosławny w liturgii stosują kalendarz juliański, a Kościół rzymskokatolicki – powszechny gregoriański.

