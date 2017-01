Biskupi greckokatoliccy: Boże Narodzenie powinno rodzić w nas dobre uczynki

pab, Przemyśl, 2017-01-07

Jak radość świętowania Bożego Narodzenia przekształca się na dobre uczynki, nie takie „przy okazji”, na fali przedświątecznych emocji, ale regularne, zrodzone przez solidarność z innymi – takie pytanie stawiają biskupi Kościoła greckokatolickiego w Polsce w liście pasterskim na tegoroczne Boże Narodzenie.

Hierarchowie nawiązują do ikony narodzenia Jezusa, na której widać m.in. scenę kąpieli Dzieciątka. Jak tłumaczą, oznacza to, że Syn Boży „bez żadnej zmiany, w całości, rzeczywiście pozostał człowiekiem”. Biskupi stwierdzają, że „przyjęcie ciała przez Bożego Syna, uzdrawiając ludzką naturę, nie tylko uwalnia ją od grzechu, ale też daruje siłę robienia dobra”.

„Przedmiotem naszego głębokiego rachunku sumienia powinno stać się pytanie, jak radość świętowania Bożego Narodzenia przekształca się na dobre uczynki, nie takie „przy okazji”, na fali przedświątecznych emocji, ale regularne, zrodzone przez solidarność z innymi, bez względu na ich narodowość, rasę i wyznanie” – wskazują.

Przywołują również słowa z Jutrzni Bożego Narodzenia, w których ludzi uznaje się za „pięknych w Chrystusie”, którzy „mieli zaszczyt dostąpić nadejścia Boga” i „radują się dziś znowu istnieniem”. „Nazwanie nas w ten sposób nie może nie mobilizować do zwycięstw, nadludzkich wysiłków, by pięknem własnego życia pokazywać Chrystusa, być jego obrazem dla innych” – podkreślają.

Biskupi greckokatoliccy przypominają także słowa bulli „Oblicza miłosierdzia”, która otwierała Rok Miłosierdzia. Papież Franciszek napisał w niej o ludziach „żyjących na najbardziej beznadziejnych życiowych peryferiach”. „Beznadziejne życiowe peryferie to tereny, na których toczą się wojny z zewnętrznym agresorem, to także państwa, w których ludzie nie umieją zrzucić z siebie jarzma przeszłości, dławiącego ich poprzez korupcję i cynizm elit. Taką peryferią jest, niestety, również Ukraina” – stwierdzają hierarchowie, zaznaczając, że starania, aby przyjść z pomocą tym, którzy cierpią w rezultacie wojny i kryzysu, nie mogą się zakończyć wraz z Rokiem Miłosierdzia.

Autorzy listu przypominają o jubileuszach, które przypadną w 2017 r. – 400-lecie Zakonu św. Bazylego Wielkiego i 70-lecie prowincji Sióstr Służebnic oraz 150-lecie kanonizacji św. męczennika Jozafata Kuncewicza i 70-lecie śmierci błogosławionego męczennika Jozafata Kocyłowskiego. Mają one – jak piszą biskupi – napełnić radością i pomóc uczyć się na dobrych przykładach, a jednocześnie przypominać, że Kościół greckokatolicki swoje istnienie zawdzięcza męczeństwu i wierze hierarchów, księży, zakonników, zakonnic i świeckich. „Nie zaprzepaśćmy ich ofiary!” – apelują.

Wszystkim wiernym hierarchowie życzą pokoju i radości, kapłanom i klerykom – sił, aby naśladować niezłomność błogosławionych męczenników, zakonnikom i zakonnicom –wytrwałości na drodze, którą wybrali, zgodnie z przykładem św. Jozafata Kuncewicza. „Wszystkim Wam, Drodzy Bracia i Siostry, niech Cudowny doradca da swoje światło, które ma moc rozpędzania ciemności i napełniania nadzieją” – piszą.

List podpisali: arcybiskup Eugeniusz Popowicz – metropolita przemysko-warszawski i biskup Włodzimierz Juszczak – biskup wrocławsko-gdański.

Boże Narodzenie w Kościołach obrządku wschodniego, m.in. w Kościele greckokatolickim, przypada 7 stycznia. Świętowanie trwa trzy dni. Pierwszego dnia wspomina się narodzenie Jezusa, w drugim obchodzona jest uroczystość Świętej Bogurodzicy i świętego Józefa, nazywana uroczystością Świętej Rodziny, a w trzecim św. Szczepana, pierwszego męczennika i diakona.

Różnica w dacie obchodzenia świąt wynika z faktu, że Kościół greckokatolicki i prawosławny w liturgii stosują kalendarz juliański, a Kościół rzymskokatolicki – powszechny gregoriański.

Kościół greckokatolicki w Polsce tworzy metropolia przemysko-warszawska. W jej skład wchodzą dwie diecezje. Archieparchią (archidiecezją) przemysko-warszawską kieruje abp Eugeniusz Popowicz. Według najnowszych danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC liczy ona 39,5 tys. wiernych, skupionych w 74 parafiach lub ośrodkach duszpasterskich. Obejmuje ona tereny na wschód od Wisły.

W zachodniej Polsce funkcjonuje eparchia (diecezja) wrocławsko-gdańska, której ordynariuszem jest bp Włodzimierz Juszczak. Posiada ona 56 parafii, zamieszkanych przez 13,3 tys. wiernych.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/