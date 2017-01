Bp Tomasik apeluje o budowanie wspólnoty w kraju

rm, Radom, 2017-01-03

Troska o budowanie wspólnoty to jedno z najważniejszych wyzwań dla wszystkich: dla polityków i duszpasterzy. Taką opinię wyraził bp Henryk Tomasik, który podsumował najważniejsze wydarzenia minionego roku oraz wskazał na najważniejsze tegoroczne wyzwania.

Bp Tomasik z przykrością zauważył, że nie potrafiliśmy na czas Bożego Narodzenia zawiesić sporów. - To jest bardzo trudne. Historia pokazuje, że łączą nas nadzwyczajne wydarzenia, albo bardzo bolesne doświadczenia, a bardzo trudno nam być razem w normalnej sytuacji. To jest chyba jedno z najważniejszych wyzwań dla wszystkich: dla polityków, dla duszpasterzy, troska o budowanie wspólnoty. Aby runęły mury nienawiści między nami - mówił bp Tomasik w audycji "Kwadrans dla Pasterza" w Radiu Plus Radom.

Ordynariusz radomski przywołał słowa kolęd, które często apelują, by w tym czasie przekazać sobie znak pokoju. Przypomniał także wydarzenie z 24 grudnia 1914 r., kiedy pod Ypres wrogie sobie wojska wyszły z okopów, by złożyć sobie życzenia, a nawet zagrać razem w piłkę.

Biskup zwrócił uwagę, że dla ludzi wierzących ważnym zadaniem jest modlitwa za ojczyznę. Zapowiedział przy okazji diecezjalną modlitwę, która rozpocznie się od Wielkiego Postu. - My, wierzący, wiemy, że trzeba dużo modlitwy za ojczyznę. Nie poradzimy sobie sami w wymiarze czysto ludzkim. Dlatego bardzo proszę o modlitwę w intencji ojczyzny, o pojednanie, o pokój, o zgodę, o wzajemny szacunek - powiedział biskup radomski.

Według bp. Tomasika najważniejszymi wydarzeniami ubiegłego roku były: Nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia, 1050. rocznica chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży, październikowa Wielka Pokuta pod jasnogórskim szczytem i otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej.

- Rok Miłosierdzia pomógł nam zrozumieć, kim dla nas jest nasz Bóg. On jest Bogiem miłosiernym. Przypomnieliśmy też sobie prawdę o sprawiedliwości. Bóg jest dla nas miłosierny dlatego, że Jezus Chrystus wziął na siebie naszą niesprawiedliwość - powiedział bp Henryk, a wspominając ŚDM, przywołał słowa Jana Pawła II: "Świat zobaczy ikonę młodego pielgrzymującego Kościoła". I świat zobaczył - powiedział bp Tomasik.

Przypomniał też, że w minionym roku 90 tys. chrześcijan zostało zamordowanych z powodu swej wiary, a pół miliarda odczuło represje z tego powodu. - To jest niezwykle ważny rys tego roku, smutny rys. Są nasi bracia w wierze, którzy cierpią prześladowanie za to, że są uczniami Chrystusa - powiedział bp Tomasik.

