Nawet 500 szkół papieskich może zniknąć z edukacyjnej mapy Polski

rm, Radom, 2017-01-03

Nawet pół tysiąca szkół, których patronem jest św. Jan Paweł II, może zniknąć z edukacyjnej mapy Polski. Taki może być wynik reformy oświatowej, która zakłada m.in. likwidację gimnazjów i powrót do 8-klasowej szkoły podstawowej.

Ze wstępnych planów, Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu, ma zostać przekształcony w szkołę podstawową. Wraz ze zmianami otrzyma budynek obecnej PSP 17. - Czas pokaże, czy część szkół papieskich zniknie z edukacyjnej mapy Polski. Wszystko zależy od lokalnych samorządów - powiedział Jan Rychlicki, dyrektor ZSI w Radomiu.

- Dotyczy to głównie tych gimnazjów, które zostaną włączone w inne placówki oświatowe, które mają już patrona. W takim przypadku podejrzewam, że patron, czyli Jan Paweł II zniknie. W maju odbędzie się jubileuszowy zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Jadownikach w Małopolsce i tam będziemy szukać pomysłów, by ocalić pamięć o naszym wielkim patronie - powiedział dyrektor Jan Rychlicki.

W Polsce istnieje prawie 1300 szkół, których patronem jest papież-Polak. Uczęszcza do nich około 350 tys. uczniów.

Celem Rodziny skupiającej społeczność szkolną, która za patrona wybrała sobie papieża Polaka, jest integracja uczniów oraz propagowanie jego nauczania. Idea zrodziła się w 1998 r. w Zespole Szkół Integracyjnych w Radomiu. Uczniowie i nauczyciele, należący do Rodziny, zobowiązani są m.in. do realizowania w życiu nauczania Jana Pawła II.

