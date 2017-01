Radom: troska o rodzinę w centrum działań duszpasterskich

rm, Radom, 2017-01-04

Troska o rodzinę znajdzie się w tym roku w centrum działań duszpasterskich w diecezji radomskiej. Taką opinię wyraził bp Henryk Tomasik.

- Chcemy raz jeszcze przemyśleć bardzo ważne zagadnienie dotyczące przygotowania do sakramentu małżeństwa. Bolesne jest to, że wielu młodych ludzi nie aprobuje duchowego przygotowania. Bywa tak, że salę na wesele zamawiamy rok, czy dwa lata przed planowanym ślubem, zaś na spotkanie poświęcone przygotowaniu duchowemu mówimy, że nie mamy czasu - powiedział bp Tomasik na antenie Radia Plus Radom.

Biskup radomski powiedział również, że trudnym zagadnieniem będzie pomoc rodzinom przeżywającym kryzys moralny. - Będziemy bardziej chcieli podkreślić ten wymiar pomocy rodzinie - stwierdził biskup radomski.

Kolejna sprawa na którą zwrócił uwagę hierarcha, to udział wiernych w niedzielnej Mszy świętej.

"Niezwykle ważne jest, abyśmy wspólnie zatroszczyli się o to, by każdy kto nosi imię chrześcijan, wyznał swoją wiarę w niedzielę, by udział we Mszy świętej był bardziej bardziej świadomy, pobożny, czynny i pełny" - podkreślił bp Tomasik. Przy okazji kolejny raz zachęcił rodziców, by zatroszczyli się o religijne wychowanie swoich dzieci.

Szczegóły inicjatywy zostaną omówione 23 stycznia w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Tego dnia odbędzie się spotkanie duszpasterskie wszystkich księży proboszczów.

Przypomnijmy, że od tego roku w diecezji radomskiej mają zacząć obowiązywać nowe zasady przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.

