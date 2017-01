Bp Tomasik o mapie praktyk religijnych w diecezji radomskiej

rm, Radom, 2017-01-05

W diecezji radomskiej odnotowano niewielki wzrost praktyk religijnych. Z danych wynika, że więcej wiernych uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej i przystępuje do Komunii Świętej. - Mimo wszystko jest jeszcze dużo pracy przed nami. To wszyscy wiemy. Dlatego zachęcam, abyśmy wszyscy pogłębiali swoją wiarę - powiedział biskup radomski Henryk Tomasik.

Dane przedstawiono w raporcie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Wynika z nich, że w 2015 roku nieznacznie wzrósł w diecezji radomskiej procent osób uczestniczących w niedzielnej Mszy Świętej - z 39,2% w 2014 roku do 39,6% (17. miejsce w kraju) i przystępujących do Komunii Świętej - z 16% do 16,2% (24. miejsce w kraju).

Bp Tomasik odnosząc się do danych powiedział, że planowane jest spotkanie duszpasterskie z udziałem wszystkich księży proboszczów z diecezji radomskiej. Odbędzie się ono 23 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownego w Radomiu. Tematem spotkania będzie troska o rodzinę, która ma być w tym roku w centrum działań duszpasterskich w diecezji radomskiej.

- Jeśli będzie słabe przygotowanie do sakramentu małżeństwa, to małżeństwa nie będą mocne wiarą. Dlatego potrzebne jest dobre przygotowanie do tego sakramentu - powiedział biskup radomski.

Bp Tomasik wyraził też radość, że modlitwa różańcowa jest najbardziej popularną formą kultu maryjnego w Polsce. - Ten rys polskiej religijności jest niezwykle mocny. On pomaga w pogłębianiu naszego życia duchowego - powiedział biskup.

Jeśli chodzi o życie sakramentalne to w diecezji radomskiej udzielono 9554 chrztów, 9635 osób przystąpiło do sakramentu bierzmowania, 8314 dzieci do pierwszej Komunii Świętej. Udzielono również ponad 4087 ślubów.

W diecezji radomskiej w 2015 roku było 773 księży, tym bezpośrednio pracujących w duszpasterstwie 611 oraz 94 księży zakonnych, 11 braci zakonnych, 337 sióstr zakonnych i 63 alumnów.

Warto dodać, że w 2015 roku w diecezji radomskiej zmniejszyła się liczba osób, które wyemigrowały za granicę (65 tys.). Dla porównania rok wcześniej było to 75 tys. wiernych.

W diecezji radomskiej mieszka 877 tys. katolików. Funkcjonuje 301 parafii, w tym 11 zakonnych i 6 ośrodków duszpasterskich (kościoły rektoralne: św. Trójcy i św. Katarzyny w Radomiu).

