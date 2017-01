Radom: przepełnione schroniska Caritas dla bezdomnych

rm, Radom, 2017-01-10

Przepełnione są radomskie schroniska dla kobiet i mężczyzn. W placówce dla mężczyzn przebywało dzisiaj w nocy 26 osób. Miejsc jest 24. - Ale jeśli byłaby taka potrzeba, jesteśmy w stanie przyjąć nawet 40 osób - informuje Wojciech Dąbrowski, kierownik schroniska dla bezdomnych przy ulicy Zagłoby w Radomiu, które funkcjonuje przy Caritas Diecezji Radomskiej. W domu dla kobiet przebywa obecnie 17 pań i 4 dzieci.

W schronisku dla kobiet od kilku tygodniu przebywa pani Agnieszka. - Ten ośrodek to jedyne miejsce, gdzie można przeżyć te mroźne dni. Moim marzeniem jest znalezienie pracy i stworzenie rodzinnego domu - mówi podopieczna schroniska. Jej koleżanka, pani Magdalena, od trzech tygodni jest bez dachu nad głową. - Muszę sobie radzić w życiu. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają. Mam nadzieję, że niedługo opuszczę to miejsce - powiedziała bezdomna. Pan Paweł w schronisku przebywa od 1 listopada. - Nie mam pracy i domu. Choruję na serce. Nie ukrywam, że wolę być tutaj niż wałęsać się po klatkach schodowych. A w dodatku jeszcze ta mroźna zima - powiedział bezdomny.

Wojciech Dąbrowski wyraził radość, że wiosną planowane jest rozpoczęcie budowy domu i ogrzewalni dla bezdomnych. Pomysłodawcami inwestycji są Caritas Radom oraz władze miasta. Budynek stanie przy ulicy Zagłoby w Radomiu.

Organizacje pozarządowe otrzymały z budżetu wojewody mazowieckiego 350 tys. zł na realizację zadań z zakresu pomocy bezdomnym. Na terenie województwa bezdomni mają do dyspozycji 69 placówek dysponujących łącznie 3337 miejscami (1541 w Warszawie, 90 w Radomiu, 63 w Ostrołęce, 70 w Płocku, 40 w Siedlcach, 160 w Turowie k. Ciechanowa). Są to zarówno noclegownie, schroniska oferujące czasowe schronienie i pełne wyżywienie, jak i hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo, wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych.

Na Mazowszu działają również 23 jadłodajnie i punkty żywienia (9 na terenie stolicy), wydające dziennie ponad 4,5 tys. posiłków (ok. 2,5 tys. w Warszawie). W Radomiu takie miejsca prowadzą bernardyni, filipini, pallotyni i Caritas.

