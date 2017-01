Radom: przedsiębiorcy organizują Rekolekcje na Maxa

rm (KAI), Radom, 2017-01-12

Przedsiębiorcy chcą, by ich patronem został św. Maksymilian Kolbe. Postać tego skromnego franciszkanina będzie tematem przewodnim "Rekolekcji na Maxa", które odbędą się w dniach 3-5 lutego w Ośrodku Rekolekcyjnym w Turno koło Białobrzegów Radomskich.

Organizatorem spotkania jest Towarzystwo Biznesowe, które dąży do tego, by patronem przedsiębiorców został św. Maksymilian. Karol Jurkowski z TB uważa, że ojciec Kolbe był człowiekiem, którego zaradność i konsekwencja powinny być wzorem dla wszystkich współczesnych ludzi biznesu. "Zresztą św. Maksymilian może być wzorem tego, jak łączyć pracę z głęboką duchowością i modlitwą. Pokazywał, jak ważna jest determinacja w pracy i wizja przyszłych działań" - powiedział Karol Jurkowski.

Dodał, że Towarzystwo Biznesowe zrzesza ludzi biznesu, dla których wartości chrześcijańskie są ważne w codziennym życiu. Członkowie TB wychodzą z założenia, że w biznesie najważniejsze są relacje, a warto je budować z osobami, które mają pewien wspólny korzeń światopoglądowy, moralny, etyczny. Przekłada się to później na wzajemne zaufanie - jest przekonany Jurkowski.

Dlatego w dniach 3-5 lutego w w Turno odbędą się rekolekcje dla przedsiębiorców. Nauki będzie głosił kanclerz diecezji radomskiej ks. Edward Poniewierski. Osoby zainteresowane udziałem w nich mogą się rejestrować się na stronie: www.RekolekcjeNaMaxaRadom.evenea.pl .

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/