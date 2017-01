Radom: bp Tomasik zachęca do włączenia się w akcję "Rodzina Rodzinie"

rm, Radom, 2017-01-13

Biskup Henryk Tomasik zachęcił wiernych diecezji radomskiej o włączenie się w akcję "Rodzina Rodzinie", która polega na wsparciu rodzin poszkodowanych w wyniku wojny w Syrii. Akcja jest adresowana do rodzin, wspólnot, środowisk, czy firm. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

- Apeluję, aby w diecezji radomskiej zrodziła się współpraca, by jedna bądź kilka rodzin za pośrednictwem Caritas, pomogła konkretnej rodzinie w Syrii. To konieczna forma pomocy, by uniknąć tych wielkich problemów. W tle jest trudny problem osób, które organizują przerzuty imigrantów, często wykorzystując ich materialnie. To wymaga naszego spokojnego zaangażowania w pomoc dla konkretnych rodzin - powiedział biskup Tomasik w Radiu Plus Radom.

Do akcji mogą włączyć zarówno parafie jak i osoby indywidualne, środowiska czy instytucje, które zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla konkretnej rodziny poprzez stronę www.rodzinarodzinie.caritas.pl.

W serwisie internetowym przedstawione są krótkie opisy rodzin z informacją o budżecie rodzinnym. Darczyńca może objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych. W ten sposób jedną rodzinę syryjską może wspierać zarówno kilku darczyńców indywidualnych jak i jedna parafia, wspólnota czy firma.

Bp Tomasik przypomniał, że Ojciec Święty w racji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy uwrażliwia nas na sytuację dzieci, które przeżywają trudną sytuację w swoich krajach oraz oczekuje, że wierni będą reagować na to zjawisko.

Biskup radomski odniósł się również do ostatnich aktów przemocy wobec imigrantów w Polsce. - Obowiązuje nas fundamentalna zasada, czyli szacunek dla każdego człowieka. Jeśli pojawi się jakiś błąd, przestępstwo, to od tego są odpowiednie służby - powiedział biskup.

